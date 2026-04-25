Influencerica preminula sa samo 19 godina, iz borbe s bolešću stvorila priču kojom je pomagala drugima

Godinama je javno govorila o bolesti, a kroz humanitarni rad, knjigu i kraljevsko priznanje ostavila je snažan trag.

Preminula je nizozemska influencerica Jade Kops nakon dugotrajne borbe s rijetkim oblikom raka, svega nekoliko tjedana nakon što je potresnom porukom dirnula tisuće svojih pratitelja. Imala je samo 19 godina, piše Daily Mail.

Jade je svoju borbu javno dijelila još od 14. godine, kada joj je prvi put dijagnosticirana opaka bolest. Tijekom godina okupila je veliku zajednicu ljudi koji su pratili njezin put, pružali podršku i svjedočili njezinoj nevjerojatnoj snazi.

Početkom travnja objavila je emotivno pismo na Instagramu, naslovljeno ''Dragi dosadni tumoru'', uz fotografiju na kojoj grli blisku osobu. U objavi je otvoreno progovorila o svojoj borbi i strahu od kraja.

''U studenom sam još mogla planirati, raditi lijepe stvari i nadati se dodatnom vremenu. Sada imam osjećaj kao da mi sve to polako izmiče iz ruku. Otkucavajuća bomba je eksplodirala. Ne želim još otići. Još želim biti ovdje. Ostati još neko vrijeme, osjećati i biti blizu ljudi koje volim. Ako već ne odlaziš, nego ostaješ, dragi tumoru… molim te uspori. Daj mi vremena. Još sam sretna i nimalo spremna otići.''

Njezina obitelj potvrdila je da je Jade preminula u petak ujutro u 5:50, okružena najbližima.

''Duboko smo tužni, ali i neizmjerno ponosni na našu hrabru kćer i sestru'' poručili su uz fotografiju kojom su se oprostili od nje.

Jade Kops Foto: Instagram

Jade je bolovala od rijetkog oblika raka koji zahvaća mišićno tkivo i najčešće se javlja kod djece i mladih. Njezinu priču pratilo je više od 444 tisuće ljudi na društvenim mrežama, a mnogi su je doživljavali kao simbol borbe i nade.

Osim što je otvoreno govorila o bolesti, Jade je iza sebe ostavila i snažan trag kroz humanitarni rad. Prošle godine objavila je autobiografiju ''Forever Young: My Life with Cancer'', u kojoj je opisala svoje iskustvo s bolesti. Tijekom posljednjih pet godina prikupila je oko dva milijuna eura za vodeću ustanovu za istraživanje raka kod djece u Nizozemskoj.

Jade Kops Foto: Instagram

Zajedno s roditeljima osnovala je i zakladu ''Jade Uitwaaimomenten'' koja organizira putovanja za obitelji suočene s dječjim rakom. Za svoj doprinos društvu 2024. godine dobila je i kraljevsko priznanje.

Njezina priča, obilježena hrabrošću, iskrenošću i željom da pomogne drugima, ostavila je snažan dojam na tisuće ljudi diljem svijeta.

