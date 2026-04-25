Gdje su braća iz Vampirskih dnevnika? Jedan se ne odvaja od mlađahne zaručnice, a drugi živi na farmi

Ian danas ima 47, a Paul 43 godine. Iako su krenuli različitim životnim putevima, i dalje su prijatelji.

Prošlo je gotovo 17 godina otkako su se prvi puta na malim ekranima pojavila braća Damon i Stevan Salvatore u ''Vampirskim dnevnicim''. Dakako, riječ je o Ianu Somerhalderu i Paulu Wesleyju, dvojcu za kojim i dan danas žene diljem svijeta uzdišu.

Godinama su bili sinonim za holivudske zavodnike, a iako su u seriji bili rivali zbog ljubavi prema istoj ženi, u stvarnom životu oni su i dalje veliki prijatelji.

Ian Somerhalder, Paul Wesley Foto: Profimedia

Pa, krenimo redom...Ian Somerhalder u seriji je utjelovio Damona, sarkastičnog i impulzivnog vampira koji je sušta suprotnost stvarnom životu. Ian je danas daleko od toga. Nakon što je završio snimanje posljednje epizode Vampirskih dnevnika 2017., glumio je još u seriji "V-Wars", a nakon 2019. njegova glumačka karijera miruje.

Ian Somerhalder Foto: Profimedia

Glumac se povukao iz užurbanog centra Los Angelesa i sa suprugom Nikki Reed stvorio pravu malu oazu na farmi. Zajedno imaju kćer i sina, a sam nerijetko ističe da mu je odlazak iz Hollywooda najbolja odluka u životu.

"Ništa mi ne fali. Volio sam snimati filmove, ali to je iza mene", izjavio je prije nekoliko godina za Page Six.

Ian Somerhalder, Nikki Reed Foto: Profimedia

S druge strane, Paul Wesley i dalje puni stupce tabloida svojim privatnim životom. Nakon razvoda od Ines de Ramon, Paul je sreću pronašao uz 17 godina manekenku Natalie Kuckenburg s kojom se zaručio 2025., piše People.

Paul Wesley, Natalie Kuckenburg Foto: Profimedia

Obožavatelje najviše fascinira činjenica da se Paul uopće nije promijenio od završetka showa. Na Instagramu ga prati 13, 5 milijuna ljudi, a tamo gotovo svakodnevno objavljuje kadrove iz privatnog života, snimanja i ostalih glamuroznih putovanja. I dalje je aktivan na filmskom platnu, a posljednji njegov film "He Bled Neon" izašao je ove godine.

Iako žive potpuno drugačijim načinima života, Iana i Paula je, osim prijateljstva, spojio i biznis. Naime, pokrenuli vlastiti brend viskija prigodnog naziva Brother’s Bond.

''Na setu smo proveli sate i sate ispijajući čaj koji je glumio burbon. Sada napokon možemo piti pravu stvar'' našalio se Paul intervjuu za Page Six.

Ian Somerhalder, Paul Wesley Foto: Profimedia

Ian Somerhalder Foto: Profimedia

Uz to, dvojac redovito obilazi i konvencije za obožavatelje, kao primjerice Fan Expo u Kanadi 2018. godine gdje su se prisjetili snimanja serije,

