Krhko izdanje Mitcha iz Spasilačke službe budi zabrinutost, snimljen kako se kreće uz pomoć hodalice

Oporavak nakon operacija i dalje traje, a svaki korak za njega je novi izazov. U svemu mu najveću podršku pruža supruga koja je stalno uz njega.
Slavni glumac David Hasselhoff, kojeg publika pamti po kultnoj ulozi u seriji "Spasilačka služba", ovih je dana snimljen u izdanju koje je zabrinulo njegove obožavatelje.
73-godišnji glumac fotografiran je u jednom dijelu Los Angelesa dok se uz pomoć hodalice kretao prema automobilu. Uz njega je bila i 45-gdišnja supruga Hayley Roberts, koja mu je pomagala pri ulasku u vozilo.
Nakon operacije koljena i ugradnje umjetnog kuka, Hasselhoff se još uvijek oporavlja, a njegov krhki izgled izazvao je zabrinutost među obožavateljima diljem svijeta.
Podsjetimo, njegovo zdravstveno stanje privuklo je pažnju i prošle godine kada su ga fotografi snimili u invalidskim kolicima u zračnoj luci u Los Angelesu. Tada je i sam priznao da trpi jake bolove te da ga očekuje operacija.
Ipak, prema riječima njegova glasnogovornika, oporavak ide u dobrom smjeru. Glumac redovito odlazi na fizikalne terapije i pridržava se liječničkih uputa.
Hasselhoff je sa sadašnjom suprugom u vezi od 2011. godine, a vjenčali su se prije osam godina u Italiji. Iza sebe ima i dva braka, a iz drugog, s pokojnom Pamelom Bach, ima dvije kćeri. Pamela Bach preminula je u ožujku prošle godine.
