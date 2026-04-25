Krhko izdanje Mitcha iz Spasilačke službe budi zabrinutost, snimljen kako se kreće uz pomoć hodalice

Oporavak nakon operacija i dalje traje, a svaki korak za njega je novi izazov. U svemu mu najveću podršku pruža supruga koja je stalno uz njega.

Slavni glumac David Hasselhoff, kojeg publika pamti po kultnoj ulozi u seriji "Spasilačka služba", ovih je dana snimljen u izdanju koje je zabrinulo njegove obožavatelje.

73-godišnji glumac fotografiran je u jednom dijelu Los Angelesa dok se uz pomoć hodalice kretao prema automobilu. Uz njega je bila i 45-gdišnja supruga Hayley Roberts, koja mu je pomagala pri ulasku u vozilo.

Nakon operacije koljena i ugradnje umjetnog kuka, Hasselhoff se još uvijek oporavlja, a njegov krhki izgled izazvao je zabrinutost među obožavateljima diljem svijeta.

Pogledaji ovo Celebrity Morate poslušati: Naš plesač poruke trudne supruge pretvorio u pjesmu

Podsjetimo, njegovo zdravstveno stanje privuklo je pažnju i prošle godine kada su ga fotografi snimili u invalidskim kolicima u zračnoj luci u Los Angelesu. Tada je i sam priznao da trpi jake bolove te da ga očekuje operacija.

Ipak, prema riječima njegova glasnogovornika, oporavak ide u dobrom smjeru. Glumac redovito odlazi na fizikalne terapije i pridržava se liječničkih uputa.

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate se Mahoneyja iz Policijske akademije? Daleko od reflektora posvetio se hvalevrijednoj misiji

Hasselhoff je sa sadašnjom suprugom u vezi od 2011. godine, a vjenčali su se prije osam godina u Italiji. Iza sebe ima i dva braka, a iz drugog, s pokojnom Pamelom Bach, ima dvije kćeri. Pamela Bach preminula je u ožujku prošle godine.

Gdje je danas originalna postava kultne serije koja je obilježila jednu televizijsku eru? Više o tome pisali smo OVDJE.

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Zanimljivosti Tko je žena zbog koje su se stvarali redovi u Zagrebu? Ima posebnu vezu s Hrvatskom!

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Nekad i sad Ova žena kao da ne stari: Evo koja je tajna njezina mladolika izgleda i u 58. godini

Pogledaji ovo Celebrity Laura Gnjatović podijelila rijedak prizor sa zgodnim zaručnikom, koji je uspješan sportaš