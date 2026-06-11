Gdje je danas šarmantni Ezra iz Slatkih malih lažljivica? Nakon ogromne slave napravio je preokret

Dok su gledatelji godinama navijali za njegovu ljubav s Arijom, Ian Harding danas vodi život koji je daleko od holivudskog glamura i reflektora koji su ga proslavili.

Kad se 2010. godine pojavio kao profesor Ezra Fitz u seriji ''Slatke male lažljivice'', Ian Harding preko noći postao je jedan od najvećih televizijskih miljenika. Njegova romansa s Arijom Montgomery, koju je glumila Lucy Hale, godinama je držala gledatelje prikovane uz ekrane, a Harding je osvojio čak nekoliko Teen Choice nagrada zahvaljujući ulozi koja ga je lansirala među najpoznatija TV lica svoje generacije.

No gotovo deset godina nakon završetka serije, život 39-godišnjeg glumca izgleda potpuno drukčije.

Ian Harding - 6 Foto: Profimedia

Dok su mnogi očekivali da će nastaviti živjeti klasičnim holivudskim životom, Harding je donio neočekivanu odluku. Krajem 2021. godine napustio je Los Angeles i sa suprugom Sophie Hart preselio se u Washington D.C., grad u kojem je odrastao. U intervjuima je priznao da je godinama želio biti bliže obitelji te da mu je pandemija pokazala kako glumačka karijera više ne mora biti vezana isključivo uz Los Angeles.

Ian Harding - 9 Foto: Afp

Ian Harding - 3 Foto: Afp

"Danas mi mama može samo navratiti na kavu, a tata i pomajka su također u blizini", ispričao je glumac za People, dodajući da mu je povratak na istočnu obalu SAD-a jedna od najboljih odluka koje je donio.

Harding je jedan od onih glumaca koji privatni život čuvaju daleko od reflektora. Sa fotografkinjom Sophie Hart u vezi je još od 2011. godine, a vjenčali su se u listopadu 2019. – i to gotovo potpuno u tajnosti. Javnost je za brak saznala tek dvije godine kasnije kada su mediji primijetili njegov vjenčani prsten.

Ian Harding - 4 Foto: Instagram

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Sophie Hart uspješna je umjetnička fotografkinja koja je radila za brojne modne i lifestyle projekte, a 2023. godine britanski Fashion Council uvrstio ju je među perspektivne kreativce nove generacije. Upravo je ona fotografirala naslovnicu Hardingove knjige Odd Birds.

U rujnu 2022. par je dobio prvo dijete, sina čije ime nikada nisu javno otkrili. Harding je vijest podijelio na društvenim mrežama fotografijom dječje ručice, a od tada tek povremeno pokazuje djeliće obiteljskog života.

Možda najneobičnija stvar koju fanovi ne znaju o nekadašnjem Ezri jest njegova opsesija promatranjem ptica. Harding je još 2017. objavio memoare pod nazivom ''Odd Birds'', u kojima je spojio osobne priče, humor i svoju dugogodišnju strast prema prirodi. Kasnije je otkrio da mu je upravo ljubav prema pticama pomogla pronaći ravnotežu tijekom najintenzivnijih godina slave.

Ian Harding - 5 Foto: Profimedia

Ian Harding - 7 Foto: Profimedia

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Iako ga mnogi i dalje prvenstveno povezuju sa ''Slatkim malim lažljivicama'', Harding nije nestao s ekrana. Posljednjih godina pojavio se u filmu ''Ford v Ferrari'', Hallmarkovim projektima poput ''Ghosts of Christmas Always'' i ''Holidazed'', a nedavno je glumio i u Netflixovoj romantičnoj komediji ''Our Little Secret'' uz Lindsay Lohan. Također je dio novijih televizijskih projekata poput serije ''Ripple''.

Ian Harding - 2 Foto: Profimedia

Ian Harding - 1 Foto: Instagram

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