Sjećate se temperamentne Anđelke iz serije Na granici? Zanimljivo je kako je dobila ulogu

Simpatična, temperamentna i uvijek nasmijana vlasnica gostionice osvojila je gledatelje diljem regije, a iza tog nezaboravnog lika krije se impresivna životna i glumačka priča Elvire Aljukić, žene koja je do jedne od svojih najvećih televizijskih uloga stigla gotovo slučajno.

Kad se 2018. godine pojavila kao glasna, srdačna i uvijek nasmijana Anđelka Penava u hit-seriji ''Na granici'', Elvira Aljukić preko noći postala je jedno od omiljenih televizijskih lica u regiji.

Malo tko je tada znao da iza te uloge stoji glumica s više od dva desetljeća kazališnog iskustva i životnom pričom koja dokazuje kako se najveće prilike ponekad dogode sasvim slučajno.

Elvira Aljukić (Foto: PR) Foto: PR

Rođena je 12. svibnja 1976. godine u Tuzli, gradu kojem je ostala vjerna tijekom cijele karijere. Još kao djevojčica sanjala je različite životne puteve, no kako je kasnije znala reći, na pozornici je uspjela postati sve ono što je tijekom života željela biti. Gluma joj je, prema vlastitim riječima, bila gotovo predodređena jer su njezini roditelji odmalena vjerovali da će upravo to biti njezin poziv.

Elvira Aljukić (Foto: PR) Foto: PR

''Odrasla sam u vrlo skladnoj radničkoj obitelji, kao i većina moje generacije. Poput stihova iz pjesme Yugo 45 ''Zabranjenog pušenja''. A dar za umjetnost vjerovatno sam pokupila od komšiluka. Živjela sam u jednom naselju Dragodol u Tuzli, a većina glumaca je tu imala stanove. Tako da sam od malih nogu bila zainteresirana za odlazak u pozorište, jer sam karte dobijala od te stare fele glumaca. Tata je radio kao ugostitelj pa sam i na taj način upoznala legendarna imena našeg glumišta i zavoljela taj poziv'', ispričala je za Azru.

Elvira Aljukić s kolegama iz serije Foto: Marko Lukunic/PIXSELL/Pixsell

Profesionalni put započela je već 1994. godine u Narodnom pozorištu Tuzla, a Akademiju dramskih umjetnosti završila je 2002. godine. Nedugo zatim postala je stalna članica ansambla te kuće, gdje je ostvarila niz zapaženih uloga i izgradila reputaciju jedne od najprepoznatljivijih glumica tuzlanskog kazališta.

Iako je publika danas najviše povezuje s televizijom, upravo je kazalište njezina najveća ljubav. Tijekom karijere nastupila je u brojnim predstavama, a za svoj rad osvojila je i nekoliko značajnih priznanja. Među njima se posebno ističe nagrada za najbolju glumicu na međunarodnom kazališnom festivalu u Skoplju za ulogu Anđe u predstavi Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja.

Ivan Magud, Elvira Aljukić i Nermin Omić Foto: Nova TV

No upravo je priča o tome kako je dobila ulogu Anđelke gotovo filmska. Naime, Elvira uopće nije bila pozvana na audiciju za seriju ''Na granici''. Njezin kolega Nermin Omić dobio je zadatak snimiti casting-video te ju je zamolio da mu čita replike. Snimka je završila u rukama produkcije, a producenti su u njoj prepoznali upravo ono što su tražili za lik Anđelke. Tako je žena koja je samo pomagala kolegi na audiciji završila kao jedna od glavnih zvijezda serije.

Elvira Aljukić i Nermin Omić (Foto: Anamaria Batur) Foto: Anamaria Batur

''U projekt sam došla igrom slučaja. Sreća je bila na mojoj strani. Kolega Nermin Omić je dobio poziv za casting i zamolio me da mu budem partner na snimanju. Iako nije običaj da u kadru bude glumac kojeg produkcija nije pozvala, poslana je snimka sa mnom i u meni su prepoznali Anđelku, te sam pozvana u seriju. Zavoljela sam lik Anđelke, nije mi žao niti trenutka što se tako prst sudbine umiješao i doveo me u Zagreb na set, trenutno najgledanije serije. Ništa, vjerovatno, i nije slučajno, izgeda da je stvarno tako i trebalo biti'', rekla je za Azru.

Ivan Magud, Elvira Aljukić i Nermin Omić Foto: Nova TV

Prije i nakon ''Na granici'' gledatelji su je mogli pratiti u popularnim serijama ''Lud, zbunjen, normalan'', ''Ne diraj mi mamu'', ''Bogu iza nogu'' i ''Igra sudbine''.

Neda Ukraden ekskluzivno o životnim pogreškama, novcu i ljubavi u podcastu IN magazina.

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Veliki dan u obitelji Mirka Alilovića: Supruga Iva podijelila je emotivnu objavu

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Malo tko ima ovakav režim: Pogledajte video Žanamari u tajicama iz teretane!