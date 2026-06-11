Povukla se iz Hollywooda i izgubila 45 kilograma: Ovo je priča jedne od najtraženijih glumica!

Bridget Fonda prije više od dva desetljeća povukla se iz glume i odabrala život daleko od reflektora.

Bridget Fonda nekoć je bila jedna od najtraženijih holivudskih glumica, a danas vodi potpuno drukčiji život, daleko od svjetla reflektora.

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Prema pisanju stranih medija, 61-godišnja bivša glumica u posljednje dvije godine izgubila je oko 45 kilograma. Na najnovijim fotografijama djeluje vidno mršavije, a mnogi komentiraju kako izgleda svježije i pomlađenije nego proteklih godina.

Iako se danas rijetko pojavljuje u javnosti, Fonda je tijekom 1990-ih bila jedno od najpoznatijih holivudskih lica. Potječe iz slavne glumačke dinastije Fonda – unuka je legendarnog Henryja Fonde, kći Petera Fonde i nećakinja Jane Fonde.

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Bridget Fonda - 5 Foto: Profimedia

Bridget Fonda - 2 Foto: Profimedia

Glumu je studirala na New York Universityju i prestižnom Lee Strasberg Theatre Instituteu, a pažnju publike privukla je krajem 1980-ih filmom "Skandal". Uslijedile su zapažene uloge u filmovima poput "Kum III", "Oglas donosi smrt", "Samci", "Jackie Brown" i "Jednostavan plan", čime se učvrstila kao jedna od najcjenjenijih glumica svoje generacije.

Bridget Fonda - 7 Foto: Profimedia

Bridget Fonda - 2 Foto: Profimedia

Velika prekretnica dogodila se 2003. godine kada je doživjela prometnu nesreću u blizini Malibua i slomila kralježak. Iste godine udala se za slavnog skladatelja filmske glazbe Dannyja Elfmana, a dvije godine kasnije dobili su sina Olivera.

Bridget Fonda Foto: Profimedia

Bridget Fonda - 7 Foto: Profimedia

Bridget Fonda - 6 Foto: Profimedia

Nakon toga postupno se povukla iz filmske industrije i odlučila živjeti mirnijim životom. Unatoč brojnim nagađanjima o mogućem povratku glumi Bridget je dala do znanja da je takva opcija ne zanima.

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Bridget Fond - 4 Foto: Profimedia

Dnevnik Bridget Jones - 9 Foto: Profimedia

"Ne, ne vjerujem, prelijepo je biti običan čovjek", izjavila je jednom prilikom.

Danas je rijetko viđena u javnosti, no njezina posljednja transformacija pokazala je da i dalje izaziva veliko zanimanje obožavatelja, koji je pamte kao jednu od najljepših i najtalentiranijih glumica svoje generacije.

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