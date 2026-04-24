Mišićavi zavodnik i u 64. godini izgleda kao na vrhuncu svoje karijere, objavio je fotku iz bazena

Don Diamont, jedan od najpoznatijih zavodnika iz svijeta dnevnih sapunica, i u 64. godini izgleda impresivno, gotovo jednako kao na vrhuncu svoje karijere.

Zvijezda serije ''The Bold and the Beautiful'' privukla je veliku pažnju javnosti nakon što je na društvenim mrežama podijelila fotografiju bez majice.

Diamont ne skriva tajnu svog izgleda, redovito trenira, a posljednjih tjedana fokusirao se na noćne treninge u bazenu. Kako je otkrio, prakticira intervalne sprintove u vodi, koji mu pomažu održati kondiciju i ubrzati metabolizam. Uz plivanje, veliki je ljubitelj boksa i treninga s utezima, što dodatno pridonosi njegovoj iznimnoj fizičkoj formi.

Don Diamont - 2 Foto: Profimedia

Don Diamont - 5 Foto: Instagram

Glumac je već ranije pokazivao svoju isklesanu figuru, primjerice tijekom odmora na Francuskoj rivijeri, gdje je svakodnevno plivao i isticao kako je riječ o idealnoj kombinaciji kardio treninga i vježbi snage.

Publika ga i dalje najviše prepoznaje po ulozi Billa Spencera Jr. u seriji ''The Bold and the Beautiful'', koju tumači od 2009. godine. Prije toga ostvario je zapažene uloge u serijama ''Days of Our Lives'' i ''The Young and the Restless'', čime je izgradio status jedne od najvećih zvijezda žanra.

Galerija 4 4 4 4 4

Osim uspješne karijere, Diamont je ostvario i stabilan obiteljski život. U braku je sa Cindy Ambuehl, s kojom ima blizance, dok je ukupno otac čak sedmero djece.

Don Diamont - 2 Foto: Instagram

Don Diamont - 3 Foto: Instagram

Don Diamont - 4 Foto: Instagram

