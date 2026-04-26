Saša Matić rođendan proslavio na rasprodanom koncertu u Rijeci: "Ovo je bilo za pamćenje!"

Saša Matić oduševio je rasprodani Zamet u Rijeci emotivnim koncertom i najvećim hitovima, uz posebnu povezanost s publikom uoči svog rođendana.

Rijeka je u subotu navečer plesala u ritmu omiljenih hitova slavljenika Saše Matića, koji je u rasprodanoj Dvorani Zamet priredio večer ispunjenu emocijama i vrhunskom atmosferom, ujedno i savršenu uvertiru u svoj 48. rođendan.

Već od prvih taktova bilo je jasno da publiku očekuje večer prepuna energije, zajedničkog pjevanja i dobre zabave.

"Dobra večer, dragi prijatelji. Želim vam reći da sam posljednji put u Rijeci nastupao 2023. godine. I od tad se ništa nije promijenilo, i dalje ste ostali najbolji na svijetu. Zato sljedeća pjesma nosi naziv 'Nađi novu ljubav'. Tko je nije našao, neka je nađe večeras pod hitno. Za mene ne brinite, ja sam je odavno našao - vi ste moja najveća ljubav. Neka se zna. Meni je Bog dao vas i zato sam najsretniji čovjek na ovom svijetu", poručio je omiljeni Saša.

Saša Matić u Rijeci - 5 Foto: Hrvoje Skočić/Extra FM

Saša Matić u Rijeci - 6 Foto: Hrvoje Skočić/Extra FM

Tijekom večeri redali su se njegovi najveći hitovi, a publika je svaki stih pjevala uglas. "Ruzmarin", "Idemo anđele", "Lagala je grade", "Sve bi ja i ti", "Poklonite mi nju za rođendan", "Kralj izgubljenih stvari" samo su neke od pjesama koje je publika dočekivala s oduševljenjem.

"Ovo je zaista nešto posebno, jedan baš energičan koncert, savršena interakcija s publikom. Ja sam svirao više puta u Rijeci, ali ovo je bilo baš za pamćenje", poručio je emotivni glazbenik.

Saša Matić u Rijeci - 4 Foto: Hrvoje Skočić/Extra FM

Saša Matić u Rijeci - 3 Foto: Hrvoje Skočić/Extra FM

Dio večeri posvetio je i velikanima regionalne glazbene scene Oliveru Dragojeviću i Halidu Bešliću.

Jeste li bili na koncertu? Da

Ne Da

Ne Ukupno glasova:

"Zamolio bih vas da se sada zajedno prisjetimo velikih ljudi i istinskih majstora glazbe. Najvećih zvijezda na ovim prostorima, ali i šire. Idemo pjevati iz sve snage - vi i ja".

Saša Matić u Rijeci - 2 Foto: Hrvoje Skočić/Extra FM

Saša je tako svojoj publici poklonio sebe za rođendan, a za kraj večeri nije krio koliko mu Rijeka znači: "Ovo je grad kojem se uvijek vraćam s posebnim emocijama. Ovdje imam prijatelje, ovdje se osjećam kao kod kuće i zato znam da ovo nije naš zadnji susret. Vidimo se opet vrlo brzo."

Saša Matić u Rijeci - 1 Foto: Hrvoje Skočić/Extra FM

Matić turneju nastavlja već iduću subotu, 2. svibnja, u osječkom Gradskom vrtu, dok 5. prosinca stiže u Arenu Varaždin.

