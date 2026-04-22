Kako je bivša supruga Harisa Džinovića upoznala novog muža? Priča je doista filmska

Ljubav ponekad pronađe put i onda kada je najmanje očekujemo, a upravo to dogodilo se Melini Galić, čija priča zvuči kao da je izašla ravno iz romantičnog filma.

Nakon turbulentnog razvoda od Harisa Džinovića i završetka dugogodišnjeg braka koji je bio pod budnim okom javnosti, modna kreatorica Melina Galić okrenula je novu stranicu života. Svoju sreću pronašla je u Monaku, gdje danas živi s britanskim milijunašem Jeffreyjem Paulom Arnoldom, za kojeg se nedavno i udala.

Njihova ljubavna priča zvuči kao scenarij romantičnog filma, a sve je, prema navodima izvora, počelo sasvim neočekivano, u taksiju, piše Blic.

Melina je, naime, jednog dana naručila vožnju prema aerodromu u Nici, ne sluteći da će joj taj put promijeniti život. Tijekom vožnje, taksist ju je uz ispriku upitao može li povesti još jednog putnika. Upravo taj slučajni suputnik bio je Jeffrey, imućni britanski biznismen.

''To je filmska priča. Melina je naručila taksi do aerodroma, a vozač je zamolio da poveze još jednog gospodina. Takve situacije su rijetke, ali možda je baš to bila sudbina. Melina je o tome osobno pričala svojim prijateljicama'', otkriva izvor za srpske medije.

Iako u Monaku, gdje se danas kreće, bogati uglavnom koriste privatne vozače i luksuzne automobile, ovaj neobičan susret pokazao se kao iznimka koja je sve promijenila. Već tijekom vožnje među njima se, kako se navodi, osjetila posebna energija.

''Komunikacija je tekla spontano. Melina mu je pričala o modi, a on je bio oduševljen. Razmijenili su kontakte i nastavili se viđati. Već na prvom izlasku bilo joj je jasno tko je on i koliko je uspješan. To ju je dodatno privuklo, pa joj razlika u godinama nije smetala'', dodaje izvor.

Od slučajnog susreta do ozbiljne veze nije prošlo dugo, a njihova ljubav ubrzo je okrunjena brakom.

