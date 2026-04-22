Gdje je danas ova mlada dama? Prije šest godina rasturala je u našem showu!

Nekadašnja sudionica "Tvoje lice zvuči poznato" Lu Jakelić sudjelovala je na Zagrebačkom festivalu.

Šesta sezona popularnog showa "Tvoje lice zvuči poznato" emitirala se 2020. godine, a veliku pobjedu zahvaljujući fantastičnim transformacijama osigurao je Fabijan Pavao Medvešek.

Među kandidatima te se godine našla i mlada kantautorica Lu Jakelić, koja se predstavila kao raznovrsna performerica koja je jedan tjedan mogla izvesti nevjerojatnu koreografiju, a već drugi tjedan postati Jacques Houdek i izvesti duet sama sa sobom. Ukupno je ostvarila tri pobjede – kao Ciara, Barbra Streisand i Celine Dion, a sezonu je završila kao četvrtoplasirana.

Ta 32-godišnja Đurđevčanka sa zagrebačkom adresom nedavno je imala prvi veliki javni nastup nakon dugo vremena, i to na Zagrebačkom festivalu. U suradnji s violončelistom Matejem Miloševom izvela je pjesmu "Odluke", a iako nisu pobijedili, ostavili su odličan dojam na publiku.

Glazbom se počela baviti vrlo rano – već s osam godina svirala je klavir, a kasnije je učila i gitaru te razvijala autorski izričaj inspiriran raznim žanrovima, od popa i rocka do alternativne glazbe. Iako je prve pjesme i nastupe gradila godinama ranije, širu publiku počela je osvajati krajem 2010-ih.

Pravi proboj ostvarila je 2019. godine objavom debitantskog albuma "Sve o čemu sam šutjela", koji je odmah zasjeo na prvo mjesto hrvatske top-liste najprodavanijih albuma i ondje se zadržao čak 34 tjedna. Album joj donosi i nominacije za Porin te potvrđuje status jedne od najperspektivnijih domaćih kantautorica. Njezine pjesme često su introspektivne i inspirirane osobnim iskustvima, što je postalo njezin zaštitni znak.

Drugi studijski album, "Šesto čulo", objavljen je 2022. godine i također je debitirao na vrhu ljestvica, čime je dodatno učvrstio njezinu poziciju na sceni. Zadnju pjesmu prije "Odluke" – "Tamo gdje me nema" – objavila je 2025. u izdanju svoje diskografske kuće.

Osim autorskog rada, poznata je i po interpretacijama i obradama, a publiku privlači snažnim vokalom i emotivnim nastupima.

Osim glazbe i televizije, Lu Jakelić je magistrica komunikologije te se bavila i radijskim voditeljstvom, a svoj kreativni izričaj širi i na društvenim mrežama kao promotorica brendova i drugim projektima.

Danas se smatra autentičnom kantautoricom koja uspješno balansira između glazbene karijere i medijskih projekata, a njezin rad prepoznat je po iskrenosti, emociji i osobnom pečatu.

