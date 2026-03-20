Tko je ova žena i zašto cijeli svijet prati njenu dramu s bivšim partnerom?

Internet je posljednjih dana opsjednut dramom Taylor Frankie Paul i Dakote Mortensena, ali iza viralnih snimki i optužbi krije se priča koja nadilazi klasični celebrity skandal.

Influencerica i reality zvijezda Taylor Frankie Paul ovih je tjedana u središtu pažnje, ali ovaj put ne zbog sadržaja na društvenim mrežama, već zbog jedne od najeksplozivnijih javnih drama godine. U fokusu je njezin bivši partner Dakota Mortensen, s kojim ima dijete, a njihov odnos sada je predmet policijske istrage, sudskih postupaka i viralnih snimki koje su šokirale internet.

Taylor Frankie Paul proslavila se kroz TikTok zajednicu ''MomTok'', gdje je zajedno s grupom mladih majki dijelila svakodnevni život. Popularnost joj je naglo porasla 2022. godine nakon što je javno progovorila o otvorenim odnosima unutar svoje društvene grupe, što je izazvalo ogroman interes javnosti. Taj trenutak lansirao ju je iz influencer svijeta u širi medijski prostor, a kasnije je postala i reality zvijezda u emisiji ''The Secret Lives of Mormon Wives''.

Njezin uspon trebao je kulminirati 2026. godine kada je izabrana za glavnu zvijezdu američkog showa ''The Bachelorette'', no upravo tada njezin privatni život ponovno dolazi u prvi plan.

U isto vrijeme, sve više pažnje počinje privlačiti i njezin odnos s Dakotom Mortensenom. Njih dvoje započeli su vezu 2022. godine, ubrzo nakon Taylorinog prvog velikog skandala, no od samog početka bilo je jasno da se radi o nestabilnoj vezi. Njihov odnos obilježili su česti prekidi i pomirenja, optužbe za nevjeru i snažna emocionalna dinamika. Dakota je kasnije i sam priznao nevjeru te se zbog toga javno ispričavao, dok je Taylor njihov odnos opisala kao ovisnički krug iz kojeg je teško izaći. Par je 2024. godine dobio dijete, no ni to nije donijelo stabilnost. Naprotiv, problemi su se nastavili i nakon konačnog prekida krajem iste godine.

Situacija poprima ozbiljniji karakter početkom 2026. kada policija potvrđuje da vodi otvorenu istragu zbog obiteljskog nasilja. Ono što dodatno komplicira slučaj jest činjenica da optužbe dolaze s obje strane. U veljači dolazi do novog incidenta zbog kojeg interveniraju policija i socijalne službe, a cijela priča izlazi iz okvira privatnog konflikta i postaje javni slučaj. U istragu su uključene i službe za zaštitu djece, a oboje roditelja upućeni su na psihološke procjene. U međuvremenu, Taylor i Dakota potpuno prekidaju izravan kontakt i komunikaciju svode na posrednike.

Pravi preokret događa se kada je u javnost procurila snimka iz 2023. godine. Na videu se vidi kako Taylor tijekom svađe baca predmete prema Dakoti, dok je dijete u neposrednoj blizini. Prema navodima, dijete je u jednom trenutku i pogođeno, što je dodatno šokiralo javnost i otvorilo pitanje sigurnosti u tom odnosu. Upravo ta snimka postaje ključni trenutak koji cijelu priču pretvara u globalnu temu.

Nakon objave videa, obje strane iznijele su potpuno suprotne verzije događaja. Taylor tvrdi da je snimka izvučena iz konteksta i da ne prikazuje što se događalo prije incidenta. U svojim istupima optužuje Dakotu za dugogodišnje emocionalno i fizičko zlostavljanje te tvrdi da je i sama bila žrtva. Ujedno priznaje koliko joj je cijela situacija teško pala, ističući da prolazi kroz izuzetno težak period i da se emocionalno nosi s velikim pritiskom.

S druge strane, Dakota je odbacio sve optužbe i tvrdi da nikada nije bio nasilan prema Taylor. Naglašava da mu je jedini prioritet sigurnost njihova djeteta te poduzima pravne korake kako bi se zaštitio, uključujući zahtjev za zabranu prilaska. Njegovi javni istupi fokusirani su upravo na potrebu zaštite djeteta i stabilnosti situacije.

Posljedice ove drame bile su trenutne i ozbiljne. ABC je odlučio otkazati cijelu sezonu ''The Bachelorette'' u kojoj je Taylor trebala biti glavna zvijezda, i to svega nekoliko dana prije premijere. Istovremeno je zaustavljeno i snimanje reality emisije ''The Secret Lives of Mormon Wives'', a brojni sponzori i partneri počeli su prekidati suradnje. U samo nekoliko dana, njezin najveći profesionalni projekt pretvorio se u najveći pad karijere.

Danas Taylor i Dakota više nisu zajedno i ne komuniciraju direktno. Dijete dijele preko trećih osoba, dok policijska istraga i dalje traje. Taylor je javno potvrdila da je prekid kontakta trenutačno najbolje rješenje, dok se pravni procesi nastavljaju.

Iako se cijela priča na društvenim mrežama često prikazuje kao još jedan viralni skandal, u svojoj srži riječ je o puno ozbiljnijoj situaciji.

