Krv, rukavice i maskirani uljez: Misterij nestanka majke voditeljice sve je dublji

Voditeljica Savannah Guthrie prolazi kroz najteže razdoblje života, a u potresnom intervjuu prvi put je otvoreno govorila o nestanku svoje majke i boli koja ne jenjava.

Voditeljica popularnog Today Showa, Savannah Guthrie, prvi put je javno progovorila nakon dramatičnog nestanka svoje majke Nancy, koja je oteta iz svog doma u Tucsonu u Arizoni 1. veljače.

U emotivnom intervjuu s kolegicom Hodom Kotb, Savannah se slomila pred kamerama i otvoreno progovorila o boli kroz koju prolazi njezina obitelj.

''Mi smo u agoniji. To je nepodnošljivo. A pomisao na ono kroz što je prošla…'', rekla je kroz suze, dodajući kako je svake noći progone najcrnje misli.

''Budim se usred noći, svake noći. I u mraku zamišljam njezin strah. To je nezamislivo, ali te misli dolaze same. Ne mogu okrenuti glavu. Ona se mora vratiti kući'', rekla je, prenosi Daily Mail.

Nancy Guthrie nestala je bez traga, a unatoč opsežnoj potrazi i velikom angažmanu policije, slučaj i dalje nije riješen. Istražitelji su na mjestu događaja pronašli kapljice krvi na vratima kuće i nekoliko rukavica u blizini, no DNK dokazi zasad nisu povezani ni s jednim osumnjičenim. Snimke nadzorne kamere s ulaznih vrata dodatno su uznemirile javnost jer prikazuju maskiranu osobu kako provaljuje u kuću usred noći.

Tijekom istrage policija je privela dvije osobe, no obje su ubrzo puštene bez optužbi jer se pokazalo da nisu povezane sa slučajem. Više od osam tjedana nakon nestanka, Nancy još uvijek nije pronađena, a policija nema konkretnih tragova koji bi doveli do počinitelja.

Unatoč svemu, Savannah ne gubi nadu.

''Netko mora učiniti pravu stvar'', poručila je, dodajući kako se i dalje drži vjere i vjeruje da će njezina majka biti pronađena.

Slučaj je u međuvremenu izazvao i brojne kontroverze. Šerif okruga Pima Chris Nanos našao se pod sve većim pritiskom javnosti zbog načina vođenja istrage. Unatoč kritikama, on tvrdi da nema žaljenja.

''Nemam nikakvih žalbi u vezi sa svojim timom i njihovim naporima'', rekao je, odbacivši optužbe da je prerano oslobodio mjesto zločina kao besmislene.

Nanos je također uputio izravnu poruku otmičarima, sugerirajući da vjeruje kako je Nancy možda još uvijek živa: ''Samo je pustite. Odvedite je u bolnicu, ostavite je… samo je pustite.''

Ipak, dio policijskih izvora i javnosti smatra da je istraga loše vođena. Predsjednik organizacije zamjenika šerifa okruga Pima, Aaron Cross, izjavio je kako unutar same službe postoji uvjerenje da je slučaj postao pitanje ega šerifa Nanosa. Dodatne kontroverze izazvale su i tvrdnje da u ranim fazama nije iskorišten ključni zrakoplov za potragu i spašavanje, kao i da je šerif u jednom trenutku otišao na košarkašku utakmicu dok je potraga još trajala.

Savannah je većinu vremena od nestanka provela u Arizoni uz obitelj, aktivno sudjelujući u potrazi. Nedavno se vratila u studio u New Yorku, objasnivši kako je to učinila kako bi pokazala snagu.

''Htjela sam da znate da još stojim i da još imam nade. Ne znam kakva ću sada biti, ali bit ću'', poručila je.

Isječak intervjua emitiran je ovog tjedna, dok će cijeli razgovor biti prikazan u dva dijela. U međuvremenu, misterij nestanka Nancy Guthrie ostaje neriješen, a njezina obitelj i dalje živi u neizvjesnosti, nadajući se da će se uskoro pojaviti odgovor na pitanje koje ih muči već tjednima.

