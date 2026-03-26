Borba s rijetkom bolesti promijenila joj je život: Celine Dion sprema veliki povratak?

Celine Dion navodno planira veliki povratak na pozornicu koncertima u Parizu nakon borbe s rijetkim neurološkim poremećajem, što bi označilo njezin prvi veliki nastup nakon višegodišnje pauze.

Celine Dion mogla bi se uskoro vratiti na veliku pozornicu i to u velikom stilu. Prema navodima stranih medija, legendarna pjevačica planira niz koncerata u Parizu, što bi bio njezin prvi veliki povratak nakon borbe s rijetkom bolešću.

Još 2022. otkrila je da boluje od sindroma ukočene osobe (SPS), rijetkog neurološkog poremećaja koji uzrokuje ukočenost mišića i bolne grčeve. Zbog toga je bila prisiljena otkazati svoju veliku turneju Courage World Tour, u sklopu kojeg je trebala nastupati i u Zagrebu, i povući se iz javnosti.

Celine Dion - 3 Foto: Profimedia

Celine Dion - 6 Foto: Profimedia

U emotivnim istupima priznala je kako bolest utječe na svaki aspekt njezina života, pa čak i na njezinu sposobnost pjevanja. Svoju borbu prikazala je i u dokumentarcu "I Am: Celine Dion", čiji prizori njezinih bolova su rastužili njezine najveće fanove.

Ipak, čini se da je povratak sve bliže. Kako piše Daily Mail, kanadska glazbena diva navodno planira nastupe u pariškoj La Défense Areni, najvećem koncertnom prostoru u Europi, s kapacitetom od čak 40.000 ljudi po večeri. Prema trenutno dostupnim informacijama, riječ je o više koncerata tijekom rujna i listopada, s mogućnošću dva nastupa tjedno.

Celine Dion - 4 Foto: Profimedia

Celine Dion - 2 Foto: Afp

Celine Dion - 1 Foto: Afp

Ako se planovi ostvare, to će biti njezini prvi koncerti u Francuskoj nakon 2017. godine.

Dodatno su uzburkali javnost plakati s nazivima njezinih najvećih hitova poput "My Heart Will Go On" i "The Power Of Love", koji su se pojavili diljem Pariza – što mnogi tumače kao najavnu kampanju za veliki povratak.

Plakati po Parizu - 2 Foto: Profimedia

Plakati po Parizu - 3 Foto: Profimedia

Plakati po Parizu - 1 Foto: Profimedia

Celine je posljednjih mjeseci već nekoliko puta dala naslutiti da se vraća. Posebno je odjeknuo njezin nastup na otvorenju Olimpijskih igara u Parizu 2024., gdje je dirnula publiku izvedbom pjesme Edith Piaf "L'Hymne à L'Amour". Također se nedavno pojavila na koncertu Paula McCartneyja u Las Vegasu, gdje je opušteno uživala s obitelji, što je dodatno potaknulo optimizam među fanovima.

"Vjerujem u sebe, u svoju hrabrost… vratit ću se na pozornicu jer sam spremna", izjavila je nedavno u jednom intervjuu.

Celine Dion - 1 Foto: Profimedia

Céline Dion - 1 Foto: Instagram Screenshot

Osim glazbenog povratka, Dion se ponovno aktivno pojavljuje u javnosti. Nedavno je postala zaštitno lice brenda Charlotte Tilbury, a njezina kampanja, uz pjesmu "I'm Alive", simbolično naglašava njezinu borbu i povratak.

Celine Dion već desetljećima je jedna od najvećih svjetskih glazbenih zvijezda, a njezina borba s bolešću dodatno je pokazala snagu i predanost glazbi. Ako se najavljeni koncerti ostvare, njezin povratak mogao bi postati jedan od najemotivnijih i najvažnijih glazbenih trenutaka posljednjih godina.

