Zbog svoje posebnosti postala je planetarno popularna, ali u djetinjstvu je trpjela brojne uvrede

Winnie Harlow vrućim ljetnim izdanjem koje raspametila je svoje pratitelje na društvenim mrežama.

Supermodel Winnie Harlow raspametila je korisnike društvenih mreža nakon što je u srijedu podijelila niz vrućih fotografija na Instagramu, na kojima uživa u suncu u upečatljivom crveno-narančastom bikiniju.

Slavna ljepotica istaknula je svoju besprijekornu figuru u oskudnom prugastom dvodijelnom izdanju, koje se sastojalo od gornjeg dijela balkonskog kroja i donjeg dijela s vezicama sa strane. Kombinacija jarkih nijansi savršeno je naglasila njezin ten i prepoznatljiv stil.

S četiri godine dijagnosticiran joj je vitiligo, kožna bolest koja uzrokuje gubitak pigmenta i stvaranje nepravilnih bijelih mrlja na tijelu i licu.

Njeno djetinjstvo i mladost bile su obilježene teškim trenutcima. U školi su je djeca zadirkivala, zvala je pogrdnim imenima poput "krava" ili "zebra", a suočavala se i s fizičkim zlostavljanjem. Zbog konstantnog osjećaja neprihvaćenosti, Winnie se povukla u sebe i često razmišljala o odustajanju od svojih snova. Sama je u više intervjua priznala da je imala period u kojem je bila na rubu depresije i razmišljala o odustajanju od života.

Winnie Harlow - 5 Foto: Instagram

Winnie Harlow - 2 Foto: Instagram

Winnie Harlow - 7 Foto: Instagram

Prekretnica je nastupila kada je odlučila prigrliti svoju različitost i prestati je skrivati. Počela je javno govoriti o svom stanju, dijeliti slike i priče na društvenim mrežama te polako graditi zajednicu podrške.

Pravi uzlet dogodio se kada je sudjelovala u reality showu ''America’s Next Top Model'', gdje ju je primijetila Tyra Banks. Iako nije pobijedila, njezina hrabrost i autentičnost otvorile su joj vrata modne industrije.

Winnie Harlow - 6 Foto: Instagram

Winnie Harlow - 4 Foto: Instagram

Danas Winnie Harlow nosi revije za svjetski poznate brendove poput Desigual, Diesel i Victoria’s Secret, a pojavila se i na naslovnicama prestižnih časopisa poput Voguea i Ellea. Postala je simbol borbe protiv diskriminacije i stereotipa te glasnogovornica ljudi s vitiligom širom svijeta.

Ruže joj cvjetaju i na ljubavnom planu i manekenka je od 2020. godine u sretnoj vezi s košarkašem Kyleom Kuzmom, a par se u veljači prošle godine i zaručio.

Winnie Harlow, Kyle Kuzma Foto: Instagram

Winnie Harlow, Kyle Kuzma Foto: Instagram

Winnie Harlow, Kyle Kuzma Foto: Instagram

