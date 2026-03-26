Pogledajte kako se naša vizažistica transformirala u legendarnog Chucka Norrisa

Marina Mamić ponovno je impresionirala novim radom u kojem je do izražaja došla njezina preciznost i oko za detalje. Iako je riječ o zahtjevnoj transformaciji, rezultat još jednom potvrđuje njezine zavidne vještine.
Naša vizažistica Marina Mamić ponovno je uzela kist u ruke i još jednom pokazala koliko daleko može ići s transformacijama. Ovoga puta na svom Instagramu je objavila video u kojem se prerušila u Chucka Norrisa, koji nas je nedavno zauvijek napustio.
Na početku videa Marina pozira u kaubojskom outfitu – s karakterističnim šeširom, jaknom i raspuštenom kosom, dok u kameru namiguje i ''ulazi'' u ulogu.
Uz pomoć šminke potpuno je promijenila crte lica, dodala bradu i naglasila karakteristične linije, pa je transformacija dobila prepoznatljiv ''western'' izgled po kojem je Norris poznat.
''Transformacija u Chucka Norrisa. R.I.P Legendo. Moram priznati da je ovo bila jako teška transformacija za napraviti i nadam se da sam ga uspjela dočarati'', napisala je Marina uz objavu.
Video je privukao pažnju na Instagramu, a njezini pratitelji brzo su ga zatrpali brojnim pohvalama.
Pogledaji ovo Celebrity Krv, rukavice i maskirani uljez: Misterij nestanka majke voditeljice sve je dublji
''Znači predobro! Stvarno svaka čast curo, zakon si'', ''Odlično Marina'', ''Sjajno! Tako si talentirana'', ''Bravo'', ''Brutalno'', ''Svaka čast, kraljica šminke i transformacija'', ''Ludilo'', ''Transformacije za svaku pohvalu'', ''Uvijek me iznenadiš koliko si talentirana, baš se vidi koliko voliš ovo raditi'', ''Top'', samo je dio pohvala s Instagrama.
Marina je i ranije postala viralna zahvaljujući transformacijama u svjetske zvijezde i javne osobe, a njezini videozapisi redovito prikupljaju tisuće pregleda i reakcija. Kako je utjelovila preminulu glumicu Catherine O'Haru, poznatu kao mamu iz filma ''Sam u kući'' pogledajte OVDJE.
Nedavno se transformirala i u glazbenu divu Tinu Turner. Video pogledajte OVDJE.
1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Zbog svoje posebnosti postala je planetarno popularna, ali u djetinjstvu je trpjela brojne uvrede
1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Zanimljivosti Snimali su vruće scene, a onda rodila se ljubav: Ovako je počela priča Kurnjikove i Iglesisasa!
Pogledaji ovo Celebrity Severina posvetila objavu šarmeru s naše estrade: ''Izgledao si kao James Bond...''