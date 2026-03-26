Pogledajte kako se naša vizažistica transformirala u legendarnog Chucka Norrisa

Marina Mamić ponovno je impresionirala novim radom u kojem je do izražaja došla njezina preciznost i oko za detalje. Iako je riječ o zahtjevnoj transformaciji, rezultat još jednom potvrđuje njezine zavidne vještine.

Naša vizažistica Marina Mamić ponovno je uzela kist u ruke i još jednom pokazala koliko daleko može ići s transformacijama. Ovoga puta na svom Instagramu je objavila video u kojem se prerušila u Chucka Norrisa, koji nas je nedavno zauvijek napustio.

Na početku videa Marina pozira u kaubojskom outfitu – s karakterističnim šeširom, jaknom i raspuštenom kosom, dok u kameru namiguje i ''ulazi'' u ulogu.

Marina Mamić na Instagramu Foto: Instagram

Galerija 26 26 26 26 26

Uz pomoć šminke potpuno je promijenila crte lica, dodala bradu i naglasila karakteristične linije, pa je transformacija dobila prepoznatljiv ''western'' izgled po kojem je Norris poznat.

''Transformacija u Chucka Norrisa. R.I.P Legendo. Moram priznati da je ovo bila jako teška transformacija za napraviti i nadam se da sam ga uspjela dočarati'', napisala je Marina uz objavu.

Video je privukao pažnju na Instagramu, a njezini pratitelji brzo su ga zatrpali brojnim pohvalama.

Pogledaji ovo Celebrity Krv, rukavice i maskirani uljez: Misterij nestanka majke voditeljice sve je dublji

''Znači predobro! Stvarno svaka čast curo, zakon si'', ''Odlično Marina'', ''Sjajno! Tako si talentirana'', ''Bravo'', ''Brutalno'', ''Svaka čast, kraljica šminke i transformacija'', ''Ludilo'', ''Transformacije za svaku pohvalu'', ''Uvijek me iznenadiš koliko si talentirana, baš se vidi koliko voliš ovo raditi'', ''Top'', samo je dio pohvala s Instagrama.

Je li Marina uvjerljivo dočarala Chucka Norrisa? Da, nevjerojatno koliko liči

Dosta dobro, ali nije savršeno

Ne, nije to to Da, nevjerojatno koliko liči

Dosta dobro, ali nije savršeno

Ne, nije to to Ukupno glasova:

Marina je i ranije postala viralna zahvaljujući transformacijama u svjetske zvijezde i javne osobe, a njezini videozapisi redovito prikupljaju tisuće pregleda i reakcija. Kako je utjelovila preminulu glumicu Catherine O'Haru, poznatu kao mamu iz filma ''Sam u kući'' pogledajte OVDJE.

Nedavno se transformirala i u glazbenu divu Tinu Turner. Video pogledajte OVDJE.

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Zbog svoje posebnosti postala je planetarno popularna, ali u djetinjstvu je trpjela brojne uvrede

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Zanimljivosti Snimali su vruće scene, a onda rodila se ljubav: Ovako je počela priča Kurnjikove i Iglesisasa!

Pogledaji ovo Celebrity Severina posvetila objavu šarmeru s naše estrade: ''Izgledao si kao James Bond...''