''Moja najbolja transformacija do sada!'' Je li naša vizažistica uspjela tranformirati se u neprežaljenu divu?

Hrvatska vizažistica Marina Mamić, koja je na društvenim mrežama stekla veliku popularnost zahvaljujući nevjerojatnim make-up transformacijama u poznate osobe, ponovno je oduševila svoje pratitelje. Ovoga puta utjelovila je jednu od najvećih glazbenih ikona svih vremena – neprežaljenu Tinu Turner.

Mamić je na Instagramu podijelila video u kojem se vidi cijeli proces transformacije. Na početku snimke pojavljuje se bez šminke, a zatim, uz pomoć preciznog konturiranja, karakteristične frizure i upečatljivog make-upa, postupno poprima izgled legendarne pjevačice.

Posebnu pažnju posvetila je detaljima – od prepoznatljive voluminozne plave frizure do izraženih usana i dramatičnog pogleda po kojem je Tina Turner bila poznata na pozornici. Konačni rezultat oduševio je pratitelje koji su u komentarima istaknuli koliko transformacija izgleda uvjerljivo.

Marina Mamić kao Tina Turner - 3 Foto: Instagram

Marina Mamić kao Tina Turner - 5 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Preporuke O čemu govori jedan od najiščekivanijih filmova godine?

''Tek sam sad završila sa snimanjem i ljudi moji, ubila sam ovu. Ovo bi mogla biti moja najbolja transformacija do sada. Prvi put mi se dogodilo da sam se naježla kad sam se pogledala u ogledalo'', napisala je vizažistica uz objavu.

Tina Turner Foto: Profimedia

Marina Mamić kao Tina Turner - 4 Foto: Instagram

Marina Mamić kao Tina Turner - 1 Foto: Instagram

Marina je i ranije postala viralna zahvaljujući transformacijama u svjetske zvijezde i javne osobe, a njezini videozapisi redovito prikupljaju tisuće pregleda i reakcija.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kakav uspjeh za Hrvatsku! Tko je Zadranka koja je prošetala pistom na pariškom tjednu mode?

Da joj dobro idu i transformacije u muške osobe pokazala je videom u kojem je bila rukometni izbornik Dagur Sigurdsson. Video pogledajte OVDJE.

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Sportski grudnjak i hlačice u prvi su plan stavili raskošne obline zamamne novinarke

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Celebrity Prvi nastup omiljene folkerice nakon poroda, i to kao gošća hrvatskoj pjevačici u Beogradu!

Pogledaji ovo Celebrity Isplivala je prva zajednička fotografija osuđenog pedofila i princa Andrewa