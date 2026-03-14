Prvi nastup omiljene folkerice nakon poroda, i to kao gošća hrvatskoj pjevačici u Beogradu!

Nakon što je prije nešto više od mjesec dana postala majka, pjevačica Milica Todorović ponovno se pojavila pred publikom i to na koncertu velike hrvatske zvijezde.

Pjevačica Milica Todorović rodila je prije nešto više od mjesec dana, a sinoć se prvi put pojavila pred publikom. Na veliko oduševljenje prisutnih, na pozornicu je izašla kao posebna gošća na koncertu pjevačice Indire Levak u MTS Dvorani u Beogradu.

Milica je na scenu stigla besprijekorno sređena i nasmijana, a publika ju je dočekala velikim pljeskom. Vidno raspoložena, obratila se prisutnima i zahvalila Indiri na pozivu, ističući kako joj se ispunila velika želja.

''Veliko mi je zadovoljstvo što sam večeras tvoja gošća. Ispunila mi se velika želja da budem s tobom na pozornici'', rekla je Milica Todorović.

Pjevačici je veliku podršku pružila i njezina rođena sestra Jovana, koja je bila među publikom. Video s nastupa pogledajte OVDJE.

Podsjetimo, Milica se nedavno ostvarila u ulozi majke, rodila je sina Bogdana. Milica trenutačno uživa u majčinstvu, ali se postupno vraća i poslovnim obvezama.

Kako se doznaje, pjevačica već planira i krštenje svog sina. Ovaj važan događaj namjerava organizirati u narednom razdoblju, i to u strogoj tajnosti, daleko od očiju javnosti.

S obzirom na to da je Milica velika vjernica, odlučila je da se sveti čin krštenja održi u jednom manastiru na obodu Beograda.

''Milica uživa u majčinstvu i trudi se svaki slobodan trenutak provesti s Bogdanom. Želja joj je da sve bude skromno, ali lijepo i dostojanstveno'', otkrio je izvor blizak pjevačici.

Galerija 14 14 14 14 14

Iza Milice je i veliki skandal. Naime, kad je rodila, saznalo se kako dijete ima s oženjenim muškarcem. Svoju priču tad je u javnost iznijela supruga tog muškarca, a više čitajte OVDJE.

