Sulejman i Hurem ponovo zajedno! Nakon 15 godina udružuju snage za novi projekt

Halit Ergenç i Meryem Uzerli, zvijezde serije "Sulejman Veličanstveni", ponovno će glumiti zajedno u filmu "Proljeće na Imbrosu".

Ponovno okupljanje glumačkog para koji je obilježio jednu od najgledanijih serija posljednjih godina izazvalo je veliko oduševljenje među publikom.

Halit Ergenç i Meryem Uzerli, koje gledatelji pamte kao glavne zvijezde serije "Sulejman Veličanstveni", ponovno će glumiti zajedno u filmu "Proljeće na Imbrosu", na radost brojnih obožavatelja koji su dugo priželjkivali njihov novi zajednički projekt.

Pogledaji ovo Celebrity "Što joj se dogodilo s nogama?" Lavina komentara zbog nikad mršavijeg izgleda Victorije Beckham

Priča je smještena na slikovitom turskom otoku Gökçeada, poznatom i kao Imbros. U središtu radnje su dvoje ljudi koji na otok dolaze pokušavajući započeti novo poglavlje života, noseći pritom teret prošlih iskustava. Njihovi se putevi slučajno susreću, a kroz njihov odnos otvara se pitanje može li ljubav pronaći put i u kasnijim životnim razdobljima.

Posebnu pažnju projektu daje povratak Meryem Uzerli na filmsko platno nakon pauze koju je uzela zbog profesionalnog izgaranja. Njezino ponovno pojavljivanje uz Halita Ergença mnogi smatraju važnim trenutkom za tursku filmsku scenu.

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte trenutak kada je jedan od najbogatijih moćnika helikopterom sletio na svoju jahtu!

Film režira nagrađivani redatelj Özcan Alper, poznat po snažnim i emotivnim pričama, dok produkciju vodi Emre Oskay uz produkcijsku kuću Sky Films. Snimanje bi trebalo započeti uskoro, a završetak produkcije planiran je tijekom 2026. godine. Premijera se očekuje krajem iste godine, iako točan datum još nije potvrđen.

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Hoće li holivudski miljenik zbog ove uloge dobiti svoj prvi zlatni kipić?

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Zanimljivosti Od transplatacije kose do novog imidža: Kako se naš zgodni chef mijenjao kroz godine?

Pogledaji ovo Celebrity Od irskog talent showa do Oscara: Nevjerojatan put glumice iz teške drame ''Hamnet''