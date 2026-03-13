"Što joj se dogodilo s nogama?" Lavina komentara zbog nikad mršavijeg izgleda Victorije Beckham

Victoria Beckham snimljena je u londonskom Sohou dok je dolazila u ured, a njezin izgled ponovno je potaknuo komentare jer mnogi smatraju da je mršavija nego prije.

Victoria Beckham (51) ponovno je privukla pozornost javnosti nakon što su je fotografi snimili u londonskom Sohou dok je dolazila u svoj ured.

Iako je poznata po elegantnom i uvijek dotjeranom stilu, ovoga su puta mnogi primijetili da izgleda mršavije nego ranije, što je potaknulo rasprave među obožavateljima.

Bivša članica Spice Girls i danas njeguje sofisticiran modni izričaj, a i za poslovne obaveze često bira kombinacije koje izgledaju poput onih s modne piste. Ovaj put pojavila se u elegantnoj suknji s visokim prorezom koja je dodatno naglasila njezinu vrlo vitku figuru.

Pogledaji ovo Celebrity Mlada milijarderka otkrila koliko je novca imala na računu kao tinejdžerica!

Majka četvero djece nedavno se vratila iz Pariza, gdje je tijekom Tjedna mode predstavila novu kolekciju i ponovno dobila pohvale modne industrije.

Ipak, njezino posljednje pojavljivanje pokrenulo je komentare na društvenim mrežama jer su neki obožavatelji izrazili zabrinutost zbog njezine mršavosti.

Victoria Beckham - 8 Foto: Profimedia

"Što joj se dogodilo s nogama?", "Izgleda premršavo", "Mršavija je nego prije", samo su neki od komentara.

Pogledaji ovo Celebrity Hoće li holivudski miljenik zbog ove uloge dobiti svoj prvi zlatni kipić?

Beckham je ranije otvoreno govorila o problemima s poremećajem prehrane u mladosti, ističući kako je s vremenom razvila zdraviji odnos prema hrani, tjelovježbi i načinu života.

Galerija 25 25 25 25 25

Podsjećamo, drama u obitelji Beckham i dalje je pod povećalom javnosti, a više informacija o toj tomi pročitajte OVDJE.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Pogledajte trenutak kada je jedan od najbogatijih moćnika helikopterom sletio na svoju jahtu!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Goran Višnjić iznenadio drugačijim izgledom! Fotka s Instagrama otkrila ono što je dugo skrivao

Pogledaji ovo Zanimljivosti Fanovi Momčila, ovo je kviz za vas! Probajte riješiti 10 pitanja o omiljenom glumcu