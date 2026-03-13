Mlada milijarderka otkrila koliko je novca imala na računu kao tinejdžerica!

Kylie Jenner otkrila je koliko je novca imala kao tinejdžerica, prije nego što je pokrenula posao koji ju je pretvorio u jednu od najbogatijih mladih poduzetnica.

Reality zvijezda priznala je da je kao 17-godišnjakinja uložila 250.000 dolara u svoju prvu liniju kozmetike, što je bila velika kocka.

"To je bila otprilike polovica novca koji sam imala na bankovnom računu. Jednostavno sam se odvažila", ispričala je za Vanity Fair, otkrivši da je tada na računu imala oko pola milijuna dolara.

Pogledaji ovo Preporuke Film o vozaču kojem je nesreća uništila karijeru sada juri prema Oscarima!

Ni njezina majka Kris Jenner nije bila potpuno sigurna u uspjeh ideje. "Mama mi je rekla: 'Ako ovo ne uspije, ostat će ti puna garaža tih setova za usne'", prisjetila se Kylie, dodavši: "Meni nije ni palo na pamet da neće uspjeti".

Pokazalo se da je bila u pravu jer su se setovi za usne brzo rasprodali i donijeli joj veliku zaradu, a upravo je taj projekt postao temelj njezina današnjeg bogatstva.

Ideja za proizvod nastala je nakon brojnih komentara na društvenim mrežama o njezinim usnama, a Kris Jenner kasnije je otkrila što joj je kći tada rekla.

Pogledaji ovo Celebrity "Zar ovako da te ispraćam?" Darko Lazić na sprovodu brata jecao na sav glas

"Napokon sam shvatila što želim raditi do kraja života. Želim da ti smisliš kako to proizvesti i realizirati. Ali ja točno znam što želim da to bude, kako želim da izgleda te kakvu želim formulu i osjećaj".

Galerija 31 31 31 31 31

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 inMagazin Ivana Knoll ekskluzivno za IN magazin: ''Mislim što da kažem, evo suze radosnice sve govore''

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Brestač zavijen u crno: Potresni prizori posljednjeg ispraćaja brata Darka Lazića slamaju srce

Pogledaji ovo Celebrity Smiješi li se zbog ove kompleksne uloge DiCapriju drugi zlatni kipić u karijeri?