Ivana Knoll ekskluzivno za IN magazin: ''Mislim što da kažem, evo suze radosnice sve govore''

Iako je mnogi znaju kao najpoznatiju hrvatsku navijačicu, Ivana Knoll u Americi piše potpuno novu priču. Posebnu ulogu imat će i na prijateljskoj utakmici naših Vatrenih protiv Kolumbije. O čemu se radi, kako se priviknula na američki život i je li njezino srce zauzeto, ekskluzivno je otkrila našem Dini Stošiću.

Ono o čemu je godinama sanjala, napokon će se i ostvariti. Ivana Knoll stiže na stadion, ali ne kao navijačica, već kao glavna zvijezda poluvremena utakmice Hrvatske i Kolumbije. Za nju, to nije samo nastup, već trijumf vlastite upornosti.

''Mislim što da kažem, evo suze radosnice sve na to kažu. Najavila sam svoj najveći nastup ikad, to je bio moj san koji se evo upravo ostvario, tako da nastupam na stadionu za Hrvatsku. To je neopisivo koliko godina i koliko truda i svega sam uložila da bi došla danas gdje jesam i evo presretna sam. Da kažem, manifestacije funkcioniraju.

"Vatrene" prati u stopu još od Brazila 2014., a nakon Rusije i Katara, smatra da je vrijeme za treću sreću i treću medalju.

''U mene nema 'ne' i 'ne može', tako da ja definitivno mislim da smo zaslužili zlato, svjedočila sam Rusiji, svjedočila sam Katru, tako da evo, stvarno nakon srebra i bronce, mislim da je vrijeme za zlato''.

A posljednje dvije godine Ivana je sve poznatije ime u DJ svijetu. Nastupala je u Meksiku, Švicarskoj, Njemačkoj, nedavno je oduševila u Madison Sqaure Gardenu. A to je tek početak njezine priče.

''Ja sam cijelu svoju karijeru izgradila sama, bez agenta, bez menadžera, bez bilo koga. Posebno sada u glazbenoj industriji, koja je vrlo muški orijentirana i gdje je zaista teško se probiti posebno kao žena, posebno u DJ industriji''.

Iako bi se reklo da živi "američki san", to nije baš istina kad je riječ o hrani, koja joj, uz obitelj, najviše nedostaje.

''Ja volim zaista dobro meso i ja moram jesti svaki dan meso, tako da meni nedostaje janjetina s ražnja, teletina ispod saćea, nedostaje mi dobar grah, apsolutno sve mi nedostaje, dobra sarma, sve sve sve... Ovdje je sve to loše, iako se ja trudim organsko, s farme, vamo-tamo, ali ja njima ovdje ništa ne vjerujem po tom pitanju, da vam budem iskrena, ništa. Čak ni voće ne jedem ovdje''.

Iako joj inbox puca od ljubavnih ponuda, ova poznata Hrvatica i dalje igra prema vlastitim pravilima.

''Ja sam bila deset godina u vezi, i evo tri godine sam solo. Razlog prekida je bio čisto, ja sam željela odseliti u Ameriku i ganjati svoju karijeru, tako da ništa drugo nije bio razlog. Ja sam odlučila da nisam za brak i djecu, tako da evo, ja živim svoj san i točno život onako kako sam sebi htjela tako da svi ti frajeri koji pišu, mene ne ispunjavaju. Mene ispunjava kad ja dogovorim nastup'', zaključila je Ivana.

Ne čeka prilike, kaže, već ih stvara sama. A sudeći prema toj energiji, najuzbudljivija poglavlja njezine priče tek se pišu.

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Smiješi li se zbog ove kompleksne uloge DiCapriju drugi zlatni kipić u karijeri?

1/6 >> Pogledaji ovu galeriju +1 Preporuke Film o vozaču kojem je nesreća uništila karijeru sada juri prema Oscarima!