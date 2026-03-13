Goran Višnjić iznenadio drugačijim izgledom! Fotka s Instagrama otkrila ono što je dugo skrivao

Goran Višnjić iznenadio je izgledom na proslavi rođendana Tarika Filipovića, gdje se pojavio s potpuno sijedom kosom.

Hrvatski glumac s uspješnom holivudskom karijerom, 53-godišnji Goran Višnjić, tijekom godina zbog uloga je često mijenjao izgled, no privatno je gotovo uvijek zadržavao prepoznatljiv stil. Ipak, mnoge je iznenadio svojim novim izgledom na proslavi 54. rođendana Tarika Filipovića.

Na fotografiji na kojoj pozira s Tarikovom suprugom Lejlom Filipović i kolegom Goranom Navojcem Višnjić izgleda gotovo neprepoznatljivo jer mu je kosa potpuno posijedjela.

Budući da s obitelji već godinama ne živi u Hrvatskoj, rijetko ga imamo priliku vidjeti u javnosti. Kada se posljednji put oglasio na Instagramu u veljači, nosio je šiltericu pa mu se kosa nije ni vidjela.

Iako smo ga navikli gledati s tamnom kosom, jedna starija fotografija koju je objavio na društvenim mrežama pokazuje da se sijede vlasi kod njega pojavljuju već dugo, a čini se da je sada jednostavno odlučio prestati s bojenjem.

Šibenski glumac svjetsku je popularnost stekao ulogom doktora Luke Kovača u američkoj seriji "Hitna služba", nakon čega je nastavio graditi karijeru u Hollywoodu. Prije nekoliko godina s obitelji se preselio iz Los Angelesa u engleski Cornwall.

Sa suprugom Evom Višnjić, s kojom je u braku od 1999., ima troje djece. Par je 2007. posvojio sina Tina, nazvanog po pjesniku Tinu Ujeviću. U srpnju 2011. dobili su sina Viga Lea, kojeg je rodila surogat majka, a dvije godine kasnije posvojili su i djevojčicu Sofiju Vivien.

Glumac iz veze sa Šibenčankom Mirelom Rupić ima i izvanbračnu kćer Lanu Lourdes, aktualnu Kraljicu Hrvatske koja će se natjecati na izboru za Kraljicu svijeta.

