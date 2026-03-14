Kakav uspjeh za Hrvatsku! Tko je Zadranka koja je prošetala pistom na pariškom tjednu mode?

Modne piste pariškog Tjedna mode redovito su rezervirane za neka od najvećih svjetskih imena modelinga poput Kendall Jenner i Belle Hadid. Ipak, uz slavne supermodele svoju priliku sve češće dobivaju i nova, mlada lica koja tek grade karijeru.

Među njima se ove godine našla i jedna Hrvatica – lijepa Zadranka Tea Grabić, koja je ponovno prošetala jednom od najprestižnijih modnih pista na svijetu.

Tea Grabić - 3 Foto: Instagram

Tea je 3. ožujka prošetala pistom noseći kreaciju luksuznog francuskog modnog brenda Saint Laurent. Riječ je o dizajnu iza kojeg stoji Anthony Vaccarello, belgijsko-talijanski dizajner koji trenutno obnaša funkciju kreativnog direktora ove legendarne modne kuće.

Mlada Zadranka nosila je čipkastu haljinu u elegantnoj zelenoj nijansi, čiji je kroj s dubokim okruglim dekolteom dodatno naglasio njezinu prirodnu eleganciju i gracioznost na pisti.

Tea Grabić Foto: Profimedia

Osim Tee, reviju je nosila i slavna manekenka Bella Hadid.

Bella Hadid Foto: Profimedia

Valja istaknuti kako ovo nije prvi put da Tea nosi kreacije Saint Laurenta. Već je u rujnu prošle godine prošetala pariškom pistom predstavljajući kolekciju za proljeće/ljeto 2026, čime je pokazala da sve sigurnije gradi svoje mjesto u svijetu visoke mode.

Pogledaji ovo Preporuke Stvorio je život iz mrtvila, a otvorio pitanja o smislu postojanja

Prema dostupnim informacijama, mlada Zadranka već razvija ozbiljnu međunarodnu karijeru. Suradnju je ostvarila s poznatim svjetskim modnim agencijama koje zastupaju i slavne modele poput Irine Shayk i Adriane Lime, ali i jednu od najpoznatijih hrvatskih manekenki današnjice – Farettu.

Unatoč uspješnom prodoru na svjetsku modnu scenu, Tea i dalje vodi i svoj školski život. Kada ne hoda modnim pistama ili ne snima modne editorijale, pohađa četvrti razred zadarske Škole primijenjene umjetnosti i dizajna, gdje razvija svoju kreativnost i umjetnički senzibilitet.

Tea Grabić - 2 Foto: Instagram

Tea Grabić - 5 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Zanimljivosti Novog šampiona Formule 1 prije utrke karijere ostavila djevojka, koja je isto ljubiteljica adrenalina

Sudeći prema dosadašnjim uspjesima, Tea Grabić ime je koje ćemo na svjetskim modnim pistama zasigurno viđati još mnogo puta.

Tea Grabić - 1 Foto: Instagram

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Sportski grudnjak i hlačice u prvi su plan stavili raskošne obline zamamne novinarke

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Celebrity Prvi nastup omiljene folkerice nakon poroda, i to kao gošća hrvatskoj pjevačici u Beogradu!

Pogledaji ovo Celebrity Usred borbe s karcinomom našoj bivšoj misici stigao razlog za sreću, sve je podijelila s pratiteljima!