Najmračniji trenutak sporta: Opsjednuti fan izbo je tenisačicu i prekinuo karijeru najveće zvijezde

Jedan od najmračnijih trenutaka u povijesti sporta dogodio se 30. travnja 1993. i to usred teniskog meča, pred tisućama gledatelja.

Monika Seleš, tada tek 19-godišnja teniska senzacija i svjetski broj 1, sjedila je na klupi tijekom pauze u četvrtfinalu turnira u Hamburgu. U tom trenutku, iz publike je izletio muškarac i u nekoliko sekundi zabio joj nož u leđa.

Napadač, Günter Parche, bio je opsjednuti fan Steffi Graf. Njegov motiv bio je jeziv u svojoj jednostavnosti: želio je ozlijediti Seleš kako bi Graf ponovno postala broj jedan.

Rana je bila duboka svega nekoliko centimetara, ali posljedice su bile ogromne. Seleš je fizički preživjela, no psihički udar bio je razoran, s terena je nestala na više od dvije godine.

Napadač je kasnije osuđen na uvjetnu kaznu i psihijatrijsko liječenje, što je izazvalo bijes javnosti i otvorilo pitanja sigurnosti sportaša.

Mnogi i danas vjeruju da je upravo taj trenutak promijenio tijek teniske povijesti.

Seleš se vratila tenisu i čak osvojila Australian Open 1996., ali nikada više nije dominirala kao prije napada. U trenutku napada bila je praktički nepobjediva – imala je niz Grand Slam titula i bila je najveća prijetnja eri Steffi Graf.

No trauma je ostavila trag. Borila se s depresijom i poremećajem prehrane, a osjećaj sigurnosti na terenu nikada se nije u potpunosti vratio.

Danas, s 52 godine, Monika Seleš živi daleko od reflektora profesionalnog sporta, ali i dalje ostaje inspiracija.

Aktivna je kao motivacijska govornica i mentorica mladim sportašima.

Otvoreno govori o mentalnom zdravlju i traumi, a 2022. dijagnosticirana joj je rijetka autoimuna bolest miastenija gravis. Unatoč bolesti, i dalje trenira i radi na fizičkom i mentalnom oporavku.

Steffi Graf, jedna od najvećih tenisačica svih vremena i nekadašnja rivalka Seleš, danas živi potpuno drugačiji život.

Ima 56 godina i živi u Las Vegasu, a u braku je s teniskom legendom Andreom Agassijem. Uglavnom se drži podalje od medija, ali povremeno sudjeluje u projektima i kampanjama. Nedavno se vratila u javnost kao ambasadorica sportskog brenda Lidla.

Za razliku od burnih 90-ih, danas vodi miran obiteljski život daleko od teniskih rivalstava.

