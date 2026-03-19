David bez majice i bez greške: ''Ovi prizori mogu izazvati ljubomoru!''

David Balint zatvorio je show Tvoje lice zvuči poznato upečatljivim nastupom koji nije prošao nezapaženo. Snažna emocija i energija obilježile su njegovu izvedbu. Žiri je imao samo riječi hvale.

U novoj epizodi showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' David Balint donio je snažnu i emotivnu transformaciju u bend Imagine Dragons, a njegov nastup obilježio je i jedan neočekivani trenutak – tijekom izvedbe skinuo je majicu, što je izazvalo komentare i dodatno podiglo atmosferu u studiju.

Ipak, fokus je brzo prešao na njegovu izvedbu, koja je ostavila snažan dojam na žiri.

Martina Stjepanović Meter priznala je kako ju je David ponovno osvojio, iako ga rado gleda i u drugačijim ulogama.

''Znam da sam rekla da te jako volim vidjeti u ženskim transformacijama, ali moram priznati da mi se i ova verzija jako sviđa, tako da možeš kombinirati jedno i drugo. Ovo je bilo jako snažno i emotivno, kao da si to osobno proživio – baš si se unio'', rekla je Martina.

Enis Bešlagić istaknuo je koliko ga je David uspio uvući u svoju interpretaciju.

David Balint kao Imagine Dragons Foto: Nova TV

Pogledaji ovo Celebrity Vatrena kreacija na našoj glumici pala je u drugi plan pokraj njenog trudničkog trbuščića!

''Kad si dobio ovaj zadatak, razmišljao sam kako ćeš to izvesti, ali moram priznati da si me uvukao u tu emociju. Ovo je jedna od rijetkih izvedbi u kojoj si bio sto posto unutra i zato ti čestitam'', poručio je Enis.

Goran Navojec u svom je stilu pohvalio nastup, ne skrivajući dojam koji je ostavio.

''Jako emotivno si ušao u ovu pjesmu i napravio zadatak na vrhunskom nivou. A što se mene tiče, ovo može izazvati samo čistu ljubomoru'', našalio se Navojec.

Mario Roth zaključio je kako je David nastupom zaokružio večer.

David Balint kao Imagine Dragons Foto: Nova TV

''Za kraj emisije, ovo si baš zakucao. Bila je to energetska bomba – iako je riječ o baladi, bilo je moćno i snažno. Savršeno si zatvorio današnju emisiju'', rekao je Roth.

David je tako još jednom pokazao koliko se dobro snalazi u različitim glazbenim stilovima, a njegova interpretacija Imagine Dragonsa donijela je snažnu emociju i upečatljiv završetak večeri.

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Modna petica! Lijepa supruga slovenskog premijera ukrala svu pažnju na biralištu

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Bez Harryja: Meghan Markle viđena u javnosti prvi put nakon raskida skupog partnerstva

Pogledaji ovo Celebrity I Hrvatska ima svoju Adele: Poslušajte što je to Enisa Bešlagića potaknulo da joj poljubi ruku!

Pogledaji ovo Celebrity Vrhunska transformacija našeg glumca u Josipu Lisac: ''Majstor za sve!''