Naš glazbenik potpuno otvorio dušu: ''Bio sam ovisnik o pornografiji''

U emisiji ''Nedjeljom u 2'' reper Marin Ivanović Stoka otvoreno je progovorio o svojoj borbi s ovisnostima, posljedicama droga i životnim lekcijama koje danas nastoji prenijeti drugima.

Reper Marin Ivanović Stoka u emisiji ''Nedjeljom u 2'' govorio je o tome zašto je uzimanje droga pogubno te kakve posljedice ostavlja na čovjeka.

Prisjetio se i svoje dugogodišnje borbe s ovisnošću o ecstasyju i opisao kako je taj proces izgledao.

Kad su ga pitali što ga je potaknulo na drogu, rekao je kako je presudila znatiželja te činjenica da mu je droga bila dostupna, iako u njegovo vrijeme nije bila prisutna u tolikoj mjeri kao danas.

''Dolazim iz jedne sasvim normalne, lijepe obitelji, pune ljubavi i međusobnog razumijevanja. Svi rade, svi su tu jedni za druge. Nikada nisam imao ozbiljnih problema. Jako sam zahvalan na djetinjstvu koje sam imao, na svojim bakama i djedovima'', rekao je Stoka.

Ivanović smatra da je droga napravljena tako da čovjeku pruži trenutno zadovoljstvo, dok se o mračnoj strani njezina djelovanja uglavnom šuti.

Govoreći o počecima konzumacije, rekao je da većina misli kako će ''ostati samo na travi''.

''Vidio sam prekrasne ljude koji danas žive po psihijatrijskim odjelima bez ikakve šanse za normalan život. Poput biljaka su zbog ‘trave’ koja im je ‘povukla’ neku vrstu shizofrenije, dijagnozu s kojom više ne mogu funkcionirati'', naglasio je.

Reper kaže kako je drogiranjem najviše ranio svoje roditelje, koje opisuje kao divne ljude posvećene tome da ga izvuku iz pakla ovisnosti. Uvjeren je da bez njihove podrške danas ne bi bio živ.

Još jedna od njegovih ovisnosti bila je pornografija.

''Postao sam teški ovisnik o pornografiji i to je teško vratiti da bude normalno. Danas gledam s poštovanjem žensku osobu'', rekao je.

Dodao je da bi s vlastitom djecom o tome razgovarao potpuno otvoreno.

Inače, već nekoliko godina izvodi svoju predstavu ''Stara škola kreka - iz tame u svjetlo''. Dosad ju je pogledalo više od 400.000 ljudi. Predstava donosi najteže trenutke života jednog ovisnika, ali i nosi poruku da uvijek postoji nada. Do kraja godine ima zakazanih još 60 izvedbi, a najavio je i povratak glazbi.

''Želim se vratiti muzici na način da stanem opet na pozornice diljem regije gdje su festivali. Znam da ja to radim na razini. Kada stanem repati pred ljude, to sam ja'', rekao je.

Također, u ''Nedjeljom u 2'' priznao je i da se razveo od supruge Jasne.

''Razveo sam se'', rekao je.

Podsjetimo, par se vjenčao 2018. godine na intimnoj ceremoniji nakon što je godinu dana bio u vezi. Upoznali su se kada je on izašao iz komune, a poznato je i da je tada pronašao spas u vjeri.

