Pogledajte što na Instagramu objavljuje mladić iz Supertalenta čiji je nastup pokrenuo goruću raspravu!

Bogdan Beočanin na Instagramu redovno dijeli svoje pjevačke sposobnosti, koje su u Supertalentu pokrenule nikad žešću raspravu u žiriju.

Bogdan Beočanin istaknuo se u Supertalentu i privukao mnogo pažnje – ne samo svojim vokalnim umijećem, nego i zbog rasprave koju je žiri pokrenuo o njegovu scenskom nastupu i karakteru.

Izveo je pjesmu ''Sanjam'' legendarnih Indexa, a prije izlaska na pozornicu otkrio je kako doživljava glazbu i vlastiti put u karijeri.

''Ja sam jako odlučan da uspijem u onome što radim, a to je pjevanje. Nikad nisam mislio da ću se baviti pjevanjem, i onda sam u nekom trenutku saznao da znam pjevati, imam svoj bend, živim od toga, zarađujem od toga, nemam završenu glazbenu školu. Za cijelu priču oko glazbe educiram se tako da u bilo kojem kratkom periodu mogu nešto odraditi. Ne privlači me jeftino i nabacano, i taj neki kičeraj me nikad nije privlačio'', rekao je Bogdan prije nastupa.

Publika ga je nagradila gromoglasnim pljeskom, a članovi žirija odmah su primijetili koliko snažnu energiju donosi na scenu.

Ipak, nakon pohvala koje je dobio među žirijem se odvila jedna od žešćih rasprava do sada.

Martina je pohvalila njegov vokal, ali otvorila temu koja je kasnije obilježila cijeli komentarni blok:

''Neupitno je da ti zbilja znaš pjevati, meni je taj dio ok, međutim, ja moram izgovoriti, ja najveći problem u tvom nastupu imam zapravo sa osobnošću koliko god to sad okrutno zvučalo. Svjestan si svih svojih kvaliteta i vrlina, i to ti je zapravo svojevrsni kamenčić spoticanja jer kao da se ne trudiš dovoljno… mene si malo svojom prezentnošću odbio… nadam se da će biti druga prilika da se zaljubim ne samo u tvoj vokal nego i u tvoju osobnost''.

Nakon Martine nadovezao se Fabijan, ali i Davor, a što se dalje događalo pogledajte OVDJE.

Njegov nastup svidio se gledateljima, a mi smo istražili njegove društvene mreže na kojima često objavljuje videe svojih vokalnih sposobnosti.

Neke od njih pogledajte u nastavku.

Bogdana na Instagramu prati nešto više od dvije tisuće ljudi.

