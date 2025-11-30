Naš poznati reper priznao da se razveo i progovorio o borbi s ovisnostima

Hrvatski reper otvoreno je pričao o velikoj borbi s ovisnostima.

Hrvatski reper Marin Ivanović Stoka gostovao je u emisiji Aleksandra Stankovića "Nedjeljom u 2", gdje je progovorio o svojoj borbi s ovisnostima.

Prisjetio se početka konzumiranja droge te otkrio da su svi mislili da će ''stati na travi''.

''Vidio sam prekrasnih ljudi koji su danas po psihijatrijskim odjelima bez mogućnosti povratka u normalan život. Kao biljke su zbog "trave", koja im je "izvukla" neku shizofreniju, dijagnozu s kojom više neće moći živjeti'', priznao je u emisiji ''Nedjeljom 2''.

Reper je u emisiji istaknuo kako smatra da je najviše povrijedio svoje roditelje za koje kaže da su divni ljudi koji su posvetili svoje živote kako bi ga izvukli iz pakla ovisnosti. Bez njihove podrške, naglasio je, danas vjerojatno ne bi bio živ.

Inače, već nekoliko godina izvodi svoju predstavu ''Stara škola kreka - iz tame u svjetlo''. Do sad ju je pogledalo više od 400.000 ljudi. Predstava donosi najteže trenutke života jednog ovisnika, ali i nosi poruku da uvijek postoji nada. Do kraja godine ima zakazanih još 60 izvedbi, a najavio je i povratak glazbi.

Priznao da je i da se borio s još jednom ovisnosti - onom o pornografiji.

''Postao sam teški ovisnik o pornografiji i to je teško vratiti da bude normalno. Danas gledam s poštovanjem žensku osobu'', rekao je.

Također, priznao je i da se razveo od supruge Jasne.

''Razveo sam se'', rekao je u emisiji.

Podsjetimo, par se vjenčao 2018. godine na intimnoj ceremoniji, nakon što je godinu dana bio u vezi. Upoznali su se kada je on izašao iz komune, a poznato je i da je tada pronašao spas u vjeri.

