Na dirljivu objavu Vina Diesela posvećenu prerano preminulom glumcu suze same teku

Prošlo je 13 godina od tragične nesreće u kojoj je izgubljen jedan od najvoljenijih holivudskih glumaca, Paul Walker.

Na današnji dan, 30. studenog 2013., svijet je ostao bez zvijezde filmskog serijala "Brzi i žestoki", koji je poginuo u prometnoj nesreći u Santa Clariti u Kaliforniji, dok se kao suvozač vozio u Porscheu Carrera GT. Automobil kojim je upravljao Roger Rodas izgubio je kontrolu, udario u betonski stup i drvo, a zatim se zapalio. Paul i Roger poginuli su na mjestu nesreće od kombinacije ozljeda i posljedica požara.

Paul Walker Foto: Profimedia

Na tužnu obljetnicu ove tragedije, glumca se prisjetio njegov bliski prijatelj i kolega Vin Diesel, koji mu je posvetio emotivnu poruku uz koju je podijelio dirljiva sjećanja, a spomenuo je i njegovu kćer Meadow Rain Walker.

Paul Walker, Vin Diesel Foto: Profimedia

''12 godina. Pablo, dao sam joj ime Pauline… Nikada nije uspjela upoznati svog ujaka Pabla, ali kad god izgovorim njezino ime, znam da si blizu. Dani su mračni, hodam kroz život sa slomljenim srcem i skrivam to od svijeta. Neki su to i vidjeli. Kobe je bio jedan od njih, kao da je nekako znao kolika je težina na meni ili kako je lako moglo biti odustati. Michael je bio drugi, poznajem ga godinama. Predvidio je da će se Pauline roditi na njegov rođendan i bio je u pravu. Ti anđeli pronašli su me točno onda kad su mi najviše trebali. U srcu vjerujem da si mi ih ti poslao.''

''Pauline, tvoja imenjakinja, sada igra košarku. Nosi broj 24 i ove je sezone osvojila nagradu MVP.

Kladim se da se ti i Kobe smiješite... zajedno. Mali V, onaj dječak čiji si drugi rođendan došao proslaviti u Londonu... sada ima petnaest godina. Viši je od mene. Odrasta u mladića na kojeg bi bio tako ponosan. Kao kad si upoznao mog najstarijeg pa rekao da sliči tebi... Držim se i najmanjih uspomena. Tebe na setu, Spužba Boba na tvom novom mobitelu. Taj osmijeh. Znao si da će me to živcirati. Dao bih sve da me možeš još jednom naživcirati.''

Paul Walker, Vin Diesel Foto: Profimedia

''Meadow je bila pravi dar mojoj djeci. Prava sestrična. Kad smo snimali prvi ''Brzi i žestoki, pričao si o njoj s tolikim čuđenjem i divljenjem u glasu. Pokazao si mi koliko je očinstvo sveto. Kad me tvoja mama vidjela ovog ljeta, pogledala me ravno u oči, kao da te traži. Kao da te na neki način još može pronaći kroz mene. I bila je u pravu. Ti si uvijek bio moja druga polovica. Ne bih uspio bez ljubavi tvoje obitelji.''

''Sjedio sam ove godine na Dan zahvalnosti, okružen obitelji, i uhvatio sebe kako poželim da me neki od njih poznaju onako kako si ti poznavao. Kako bismo mogli sjediti u tišini ili razgovarati bez riječi. Malo tko to doživi u životu, ali mi smo to imali od samog početka. Prošlo je dvanaest godina, ne tužnih, brate. Blagoslovljenih. Svemir mi i dalje šalje anđeli u život. Znam da ti u tome imaš prste, bratstvo zauvijek. Volim te zauvijek.''

Smrt Walkera potresla je cijeli svijet, a poginuo je radeći ono što je najviše volio.

