Drele iznenada otkazao aktivnosti zbog zdravstvenih problema

Drele je trebao biti gost u talk-showu, ali je zbog zdravstvenih problema otkazao dolazak. Na Facebooku se javio zabrinutim obožavateljima i otkrio što se dogodilo.
Davor Dretar Drele trebao je biti gost talk-showa "Ženska priča", kojeg vodi spisateljica Marijana Perinić.
Međutim, Drele je morao otkazati svoj dolazak. Upravo je voditeljica putem društvenih mreža otkrila da on neće moći prisustvovati emisiji zbog zdravstvenih problema.
''Naš dragi Davor Dretar je nažalost zbog zdravstvenih razloga morao odgoditi gostovanje na prosinačkoj Ženskoj priči, ali nam zato sigurno dolazi u 2026! Šaljemo mu puno pusa i zagrljaja za brzo ozdravljenje'', napisala je.
Ispod objave su se nizale tople riječi podrške Dreletu, a onda se on javio i sam i otkrio što se dogodilo.
''Hvala na lijepim željama, prvi puta imam upalu pluća i uopće nije zabavno'', napisao je na Facebooku.
Inače, on je godinama u braku s Michelle s kojom ima dvoje djece. O Dreletovoj supruzi jako se malo zna, ali svi se sjećaju njezina hrabrog istupa prije 15 godina. Više o tome pisali smo OVDJE.
