Tom & Jerry: Čarobni kompas’: Vječna jurnjava se nastavlja u novom filmu

Najpoznatiji par nevaljalaca ovaj će puta zbog svojih nestašluka završiti u novoj avanturi koja ih odvodi daleko od njihovog doma.

Sinopsis: Tijekom potjere u muzeju, Tom i Jerry slučajno aktiviraju čarobni kompas koji ih prenosi u drugi svijet. Dok se pokušavaju vratiti kući, njih dvojica susreću skupinu novih suputnika i upuštaju se u sukob protiv misterioznih sila.

Najpoznatiji mačak i miš stižu u kina

Borba između najpoznatijih mačka i miša nastavlja se u novoj animiranoj komediji Tom & Jerry: Čarobni kompas gdje omiljeni likovi iz crtića ponovno odmjeravaju snage i nastoje nadmudriti jedan drugoga.

Koliko god se mlatili čekićima, tresli strujom, zapalili onog drugog, ili se jednostavno šamarali – Tom i Jerry su najbolji prijatelji. Možda se to ne doima tako, ali kad je prava, ozbiljna stvar u pitanju, tada ostavljaju svoje rivalstvo po strani i kreću zajedno riješiti problem.

Naravno, to ne jamči kako u međuvremenu neće pokušati podmetnuti neku smicalicu, baš kao što to najbolji prijatelji i čine.

O čemu je ‘Tom & Jerry: Čarobni kompas’?

Naš omiljeni dvojac vragolana, mačak i miš, kreću u potpuno novu avanturu putovanja kroz vrijeme. U užurbanom srcu Manhattana, naš Jerry, pametan miš s ulice razvio je opsesiju za drevne civilizacije i ušulja se u veliku i poznatu izložbu Metropolitanskog muzeja s mitskim “Astralnim kompasom”.

Za njim ide uvijek uporni Tom, najnoviji zaštitar muzeja koji će učiniti sve da spriječi Jerryja da uđe u Muzej. Njihova kaotična potjera dovodi do toga da neprocjenjivi kompas padne na pod oslobađajući zasljepljujući vrtlog koji ih baca kroz vrijeme i prostor.

Rođendanski film Toma i Jerryja za sve generacije

Mada izgledaju kao da nisu ostarjeli ni dana otkako su se po prvi puta pojavili u crtićima, ali Tom i Jerry zadaju glavobolje jedan drugome već punih 85 godina. Razlog tome je što slapstick humor kojeg Tom i Jerry donose nadilazi jezične barijere i cijeli svijet može uživati iznova i iznova u njihovim nepodopštinama.

Generacije su odrastale uz ovu dvojicu vragolana, a Tom i Jerry: Čarobni kompas označava 85. godišnjicu njihovih prvih jurnjava. Kako bolje proslaviti taj veliki rođendan nego s novim filmom?

I stoga, za pravu zabavu punu smijeha nema boljega nego povesti cijelu obitelj na novog Tom i Jerryja gdje će se svi ponovno osjećati kao dijete.

U kinima od 07.05.

REŽIJA: Zhang Gang

SCENARIJ: Zhang Gang

PRODUCENTI: Chen Bofei, Jasmine Gao, Shaojing Yang, Huixia Zhang

IZVRŠNI PRODUCENT: Ruoqing Fu

ŽANR: animirani, avantura, komedija, obiteljski