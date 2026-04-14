Milan Stanković vraća se na scenu nakon godina izbivanja?

Šuška se da se Milan Stanković vraća na scenu s novim albumom koji planira objaviti na jesen nakon višegodišnje pauze.

Pjevač Milan Stanković nakon višegodišnje pauze odlučio se vratiti na glazbenu scenu i ponovno razveseliti publiku, piše Informer.

Iako ga dugo nije bilo u javnosti, interes za njegov život nije nestao, a prema pisanju srpskih medija, novi album već je dovršen i trebao bi biti objavljen na jesen.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Zavirite u vilu slavne obitelji od 17 milijuna dolara čija unutrašnjost skriva mnoga iznenađenja!

Milan Stanković Foto: Screenshot/Youtube

U razdoblju izvan reflektora o njemu su kružile razne priče, među ostalim i one da razmišlja o povlačenju iz estrade i posvećivanju duhovnom životu, budući da je često boravio u manastirima. Ipak, sam pjevač nikada nije izravno komentirao takve navode.

Milan Stanković Foto: Instagram

Milan Stanković Foto: Instagram

Čini se da sada okreće novo poglavlje, a na albumu je radio dugo i predano, te njegov povratak mnogi već nazivaju jednim od najvećih iznenađenja na sceni ove godine. Ostaje vidjeti hoće li nova glazba ispuniti očekivanja vjernih obožavatelja koji su ga strpljivo čekali.

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte neugodan trenutak koji su kamere zabilježile između Trumpa, nizozemskog kralja i njihovih supruga!

Milan Stanković Foto: Profimedia

Podrška mu nije nedostajala. Osim fanova, i kolege su ga godinama nagovarale na povratak. Vesna Zmijanac više je puta istaknula da vjeruje u njegov veliki uspjeh, dok je Rada Manojlović otvoreno govorila kako joj nedostaje na sceni, no čini se da će se ta želja uskoro ostvariti.

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Celebrity Nakon promjene spola postala je Ana Nikolić, a njezin najnoviji izgled pretvorio ju je u potpuno novu osobu

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Ovako je izgledao jedan dan Lane Radeljak i njezina zaručnika u svjetskoj metropoli!

Pogledaji ovo Celebrity Stjepan Hauser zbog zdravlja otkazao sve koncerte u ovoj godini: "Prema savjetu liječnika..."