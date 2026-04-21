Stigla satnica za Sound System Rendezvous 2: Ovog petka Hempress Sativa nastupa u Zagrebu

Ovog tjedna održava se koncert reggae dive i hip-hop majstorice Hempress Sative koja će premijerno nastupiti u Hrvatskoj u sklopu Sound System Rendezvous 2, ovog petka 24. travnja u klubu Boogaloo u Zagrebu

Poznata je i pod nadimkom “The Lyrical Machine”, ova mašina za stihove nedavno je objavila novi album "Woman" u suradnji s talijanskim producentom Paolom Baldinijem DubFilesom. Zajedno stižu i na zagrebačku pozornicu, gdje će uz ostale izvođače upriličiti ovu sound system clubbing večer. Poznata je i satnica događanja.

Vrata 22:00

Sea Sound Crew 22:00 - 23:00

Dubolik 23:00 - 00:00

HEMPRESS SATIVA & PAOLO BALDINI DUBFILES 00:00 - 01:30

AmpliFyah Crew live 01:30 - 02:30

Sea Sound Crew 02:30 - end

Galerija 0 0 0

Te večeri ćut ćemo i izvedbu AmpliFyah Music Crew (Dr.Obi, Anja G, Roo T i Sistah Tena). Za DJ pultom prije i nakon nastupa uživo svoje selekcije će predstaviti Dubolik te Sea Sound Crew: DUBMX, Systamatic i MMMeniga.



Ulaznice za Sound System Rendezvous 2

Pretprodajne ulaznice za Sound System Rendezvous 2 u prodaji su po cijeni od 25 eura, dostupne preko servisa Stereoticket, Entrio i Core event. Na ulazu će njihova cijena biti 30 eura.

Osim jednostrukih ulaznica, dostupne su i one grupne – jer ovo je događanje na koje se ide s ekipom, tako u posebno skrojenoj ponudi možete kupiti pet ulaznica, za cijenu njih četiri, grupne ulaznice dostupne su na poveznici.

Stereoticket grupna ulaznica: https://stereoticket.com/event-detail/693988639e5c409dfbef7877/

U suradnji s prijateljima na sceni koji 25. 4. organiziraju D’N’B United vol. 3 u AKC Medika, osmislili smo zajedničku ulaznicu po cijeni od 30 eura – te uključuje Sound System Rendezvous 2 u petak 24. 4. i D’N’B United vol. 3 u subotu 25. 4. u AKC Medika, dostupne su na poveznici.

Bundle Rendezvous x DNB United: https://stereoticket.com/event-detail/699470e25872277eeff4ec84/