Kako danas izgleda ovaj otkačeni špijun? Ima 62 godine i rijetko se pojavljuje u javnosti

Nekad je bio jedno od najprepoznatljivijih lica velikih filmskih hitova, dok ga danas u javnosti viđamo znatno rjeđe. Iza njega su kultne uloge koje su obilježile cijelu jednu eru, a njegov karijerni put s vremenom je krenuo u mirnijem smjeru.

Glumac Mike Myers, koji se posljednjih godina rijetko pojavljuje u javnosti, privukao je pažnju javnosti na način koji savršeno odgovara njegovom prepoznatljivom humoru, piše Daily Mail.

Naime, na dodjeli AFI nagrade za životno djelo u Los Angelesu pojavio se kako bi podržao dugogodišnjeg kolegu Eddieja Murphyja, a na pozornicu je stigao maskiran u svog kultnog lika Shreka.

Mike Myers

S prepoznatljivom zelenom šminkom i karakterističnim ušima, 62-godišnji glumac odmah je izazvao osmijehe i podsjetio na jednu od najuspješnijih animiranih franšiza u kojoj je upravo s Murphyjem ostvario veliki uspjeh.

Mike Myers, Eddie Murphy

Mike Myers

Njihova suradnja u Shreku ostala je jedna od najvoljenijih u animiranom svijetu – Myers je posudio glas Shreku, dok je Murphy oživio nezaboravnog Magarca.

Shrek

Murphy je tom prilikom primio prestižnu AFI nagradu za životno djelo, kojom se slavi njegov izniman doprinos komediji i filmu. U emotivnom govoru, Myers nije skrivao koliko cijeni svog kolegu.

''Uspjeh Shreka ne bi bio moguć bez Eddieja Murphyja. Njegov lik Magarca pravo je remek-djelo. Kao i svaki lik koji je Eddie stvorio… Velika mi je čast moći svojoj djeci reći da sam radio s njim'', rekao je.

Mike Myers

Upravo je Shrek obilježio jedno od najuspješnijih razdoblja njegove karijere. Nakon velikih hitova kasnih 90-ih i ranih 2000-ih, poput ''Austina Powersa'', Myers se postupno povukao iz velikih blockbuster projekata, dijelom i zato što izvan svojih najpoznatijih franšiza nije imao jednako uspješne projekte.

Mike Myers u filmu ''Austin Powers''

Od tada se pojavljuje rjeđe na malim ekranima, birajući raznolike uloge – gledali smo ga u filmu ''Bohemian Rhapsody'', Shrek specijalima te seriji ''The Pentaverate''.

Iako ga ne viđamo često, Myers i dalje povremeno podsjeti publiku na svoj talent. Prošle godine oduševio je fanove kada se, povodom 50. obljetnice emisije Saturday Night Live, vratio kao legendarna Linda Richman iz skeča “Coffee Talk”. Taj lik inspiriran je njegovom bivšom punicom, a posljednji put ga je utjelovio još 1997. godine.

Mike Myers kao Linda Richman

