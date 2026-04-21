Jelena Rozga ne skriva tugu ni mjesecima nakon velikog gubitka: ''Fališ mi prejako...''

Jelena Rozga na društvenim mrežama podijelila je fotografiju svoga mezimca uz kratku, ali vrlo emotivnu poruku.

Omiljena pjevačica domaće i regionalne scene Jelena Rozga ni nakon nekoliko mjeseci ne skriva koliko joj nedostaje njezin pas Ringo Starr, koji je uginuo krajem rujna prošle godine.

Naime, na Instagramu je sada objavila njegovu fotografiju i uz nju podijelila emotivnu poruku koja je mnoge dirnula.

''Fališ mi prejako, zlatni moj dječače'', napisala je.

Rozga i njezin četveronožni mezimac bili su iznimno povezani, a tužnu vijest o njegovu odlasku sama je podijelila na Instagramu prošle godine.

''Zlatni moj dječače... Te hladne zime 2012. u Splitu otišla sam izabrati psića, ali ti si u toj košari sa svojom braćom i sestrama bio najuporniji i skočio mi u ruke. Ti si mene izabrao, Ringiću moj. Promijenio si mi život, obogatio ga i uvijek me dočekivao radostan, mahao repićem i davao mi ljubav i gomilu poljubaca... Bio si tužan, ali nikad se nisi ljutio na mene kad sam pakirala veliki kofer – što je značilo da odlazim na više dana – jer si znao da ću ti se uvijek vratiti. To ti je bilo važno. I meni, to znaš... Zadnjih mjesec dana bilo je teško; borio si se da me još jedan dan razveseliš, jer si to radio cijeli svoj život... ali si se umorio i morao si ići spavati. Zaspao si ondje gdje najviše voliš – u svom domu, u mom naručju, ljubeći me... Moja najveća ljubavi, sada trči veseo; jedi što god poželiš, nađi dobru ekipu i budi dobar dječak prema svima kako sam te naučila, ali ne zaboravi da si uvijek i zauvijek samo moj. Fališ mi, sve me boli od tuge... Ti si zauvijek moj predivni zlatni dječak. Volim te, R. Ringo Starr 26. 11. 2011. – 20. 9. 2025.'' napisala je tada na društvenim mrežama.

Naša lijepa pjevačica ovih dana je u fokusu javnosti jer je s Jakovom Jozinovićem priredila pravi show beogradskoj publici.

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Bivša manekenka u bikiniju pokazala top-liniju, iza nje je porod u 44. godini života

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Zanimljivosti Zavirite u dom Jacquesa Houdeka: Sam je restaurirao antikni namještaj stariji od 120 godina

Pogledaji ovo Celebrity Viralni hit! Pogledajte video žene na plaži dok princ Harry i Meghan Markle prolaze pokraj nje