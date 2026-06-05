Nova pjesma Saše Lozara vraća osjećaj koji su mnogi odavno zaboravili

Saša Lozar objavio je novi singl "Govore mi ljudi", emotivnu ljubavnu pjesmu koju prati spot snimljen u njegovu rodnom kraju, Novim dvorima u Zaprešiću.

Saša Lozar predstavlja novi singl "Govore mi ljudi", emotivnu pjesmu prožetu snažnom interpretacijom i prepoznatljivom atmosferom koja već godinama obilježava njegov glazbeni rukopis. U svom prepoznatljivom stilu, sličnom onome sa samoga početka, u nastavku i maniri svog velikog hita "Nemoćan pred njom", iskreno i bez zadrške, Lozar donosi pjesmu koja govori o ljubavi jačoj od razuma, o osjećajima koji ostaju.



Posebnu emociju cijelom projektu daje činjenica da je spot za pjesmu sniman u kraju iz kojeg Saša dolazi, prostoru bogate povijesti, kulturne baštine i atmosfere, u Novim dvorima u Zaprešiću - tamo blizu gdje je njegova glazbena priča i započela. Povratak vlastitim korijenima dodatno je naglasio intimnu atmosferu pjesme, stvarajući snažnu poveznicu između izvođača, emocije i zavičaja koji ga je oblikovao.

"Govore mi ljudi" donosi upravo ono po čemu publika prepoznaje Sašu Lozara - toplinu, iskrenost i interpretaciju koja svaku riječ pretvara u osjećaj. Riječ je o pjesmi koja ne traži veliko objašnjenje, već se sluša srcem, a stihovi poput "Jer suviše te volim, srce je u pravu" nose emociju koja ostaje dugo nakon posljednjeg tona.



Novim singlom Saša Lozar još jednom potvrđuje status jednog od najemotivnijih vokala domaće scene, s izraženim kapitalom dugoročnosti, pri tome ostajući vjeran sebi, svom zvuku i publici koja upravo u toj iskrenosti pronalazi razlog zašto njegove pjesme traju.

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