Rekordna ULTRA! Split je plesao s 140.000 ljudi, organizatori odmah otkrili datum povratka

Rekordan ULTRA Europe 2026 zaključio je najveće izdanje u povijesti - više od 140.000 posjetitelja, svjetske premijere, a bio je to i najsigurniji festival dosad.

Split je i ove godine bio središte svjetske elektroničke glazbe. Rekordnih 140.000 posjetitelja iz svih krajeva svijeta tijekom tri festivalska dana ispunilo je Park mladeži, čime je ULTRA Europe 2026. postala najveće izdanje festivala u njegovoj povijesti. Osim rekordne posjećenosti, ovogodišnje izdanje obilježile su svjetske glazbene premijere, dosad najveća produkcija te činjenica da je, unatoč najvećem broju posjetitelja, zabilježeno i najmirnije te najsigurnije izdanje festivala.

Tri dana, deseci tisuća podignutih ruku i zastava iz cijelog svijeta, zagrljaji potpunih stranaca, ples na ljetnoj kiši i univerzalna poruka zajedništva - United We Dance. ULTRA Europe još je jednom potvrdila kako nije samo festival elektroničke glazbe, već iskustvo koje povezuje ljude, stvara prijateljstva i uspomene koje ostaju dugo nakon što se ugase svjetla pozornice.

Od 10. do 12. srpnja kroz splitski Park mladeži prošlo je više od 140.000 posjetitelja, što predstavlja službeno najveće izdanje u povijesti festivala. Dok su posljednji taktovi glazbe još odzvanjali stadionom, organizatori su već potvrdili kako se ULTRA Europe vraća u Split od 9. do 11. srpnja 2027. godine.

Svjetske premijere i produkcija kakva se rijetko viđa

Pred rekordnim brojem posjetitelja najveća svjetska imena elektroničke glazbe još su jednom dokazala zašto upravo Split smatraju jednom od najvažnijih festivalskih pozornica.

Martin Garrix upravo je na ULTRI premijerno predstavio novo festivalsko otvaranje koje će koristiti tijekom svjetske turneje, dok je Hardwell publici predstavio čak devet novih pjesama. Posebno emotivan trenutak dogodio se tijekom ljetne kiše, kada je izveo remix pjesme "Iris" grupe Goo Goo Dolls, čija je legendarna izvedba na kiši tijekom godina prikupila više od 170 milijuna pregleda.

Među najupečatljivijim trenucima festivala bio je i nastup njemačkog producenta BUNT.-a, koji je usred nastupa skočio među publiku. Takvi trenuci iznimno su rijetki na festivalima ovakvog formata zbog složene produkcije i sigurnosnih protokola, zbog čega je njegov potez izazvao oduševljenje tisuća posjetitelja i ubrzo postao viralan na društvenim mrežama.

Veliku pozornost privukao je i dugo očekivani nastup Calvina Harrisa, jednog od najuspješnijih svjetskih producenata elektroničke glazbe. Prizor Parka mladeži koji u glas pjeva njegov veliki hit "We Found Love" ostat će jedan od najupečatljivijih trenutaka ovogodišnjeg izdanja.

Uz glazbeni program stigla je i dosad najveća festivalska produkcija. Nova vatrena instalacija na krovu glavne pozornice postala je zaštitni znak ovogodišnjeg izdanja, dok je više od 600 dodatnih sekundi specijalnih efekata u odnosu na prošlu godinu svaki nastup pretvorilo u impresivan audiovizualni spektakl.

Rekordan broj posjetitelja, ali najmanje intervencija

Posebnu vrijednost ovogodišnjem izdanju daje činjenica da je festival, unatoč najvećoj posjećenosti u svojoj povijesti, zabilježio i najbolje sigurnosne rezultate dosad.

Prema podacima medicinskog tima Cromedic, tijekom prva dva festivalska dana zabilježene su samo dvije hospitalizacije, dok su posljednjeg dana evidentirana još dva slučaja – prijelom noge i sumnja na ozljedu vratne kralježnice. Organizatori ističu kako su ovakvi rezultati posljedica dugogodišnjeg ulaganja u sigurnost, preventivnu komunikaciju i edukaciju posjetitelja, ali i izvrsne suradnje sa svim hitnim službama.

Istodobno, posjetitelji su pokazali veću razinu odgovornosti nego prethodnih godina. Unatoč visokim temperaturama, pridržavali su se preporuka o hidrataciji, zaštiti od sunca i brizi za vlastito zdravlje, što potvrđuje kako festivalska kultura prolazi kroz pozitivne promjene.

Park mladeži ponovno je bio ispunjen zastavama iz cijelog svijeta kao simbolom međunarodnog zajedništva, a tisuće posjetitelja zajedno su pratile i utakmice Svjetskog nogometnog prvenstva. Upravo takvi trenuci potvrđuju da ULTRA Europe odavno nadilazi okvire glazbenog festivala i postaje mjesto susreta ljudi različitih kultura, jezika i običaja.

Milijunski doseg na društvenim mrežama

Atmosfera sa splitskog Parka mladeži nije ostala samo među posjetiteljima festivala. Tijekom tri dana milijuni korisnika pratili su događanja putem službenih digitalnih kanala.

Službeni livestream ostvario je više od 8,4 milijuna impresija i gotovo pet milijuna pregleda, uz prosječno vrijeme gledanja od čak 20 minuta i 26 sekundi, što potvrđuje izniman interes publike diljem svijeta.

Na službenim kanalima festivala na Instagramu, Facebooku, TikToku i YouTubeu zabilježeno je gotovo 16 milijuna pregleda, a organizatori očekuju daljnji rast tih brojki zahvaljujući sadržaju koji su objavili brojni međunarodni influenceri i više od 400 akreditiranih medijskih predstavnika.

ULTRA Europe 2026 - 1 Foto: envy

Najveći interes izazvao je nastup Calvina Harrisa, dok se BUNT. pokazao jednim od najvećih pozitivnih iznenađenja festivala. Posebno emotivne reakcije izazvao je Hardwellov nastup tijekom kiše, a fotografije i videozapisi rasplesane publike ubrzo su obišli svijet.

Veliku popularnost zabilježio je i službeni ULTRA Europe merchandise, dok su tisuće objava samih posjetitelja dodatno pridonijele globalnom dosegu festivala. Među najčešćim komentarima prevladavale su poruke da je upravo ovogodišnje izdanje bilo najbolje dosad te da Ultranauti već odbrojavaju dane do povratka u Split.

Uspomene koje ostaju za cijeli život

Za mnoge posjetitelje ULTRA Europe nije samo glazbeni festival, nego ostvarenje dugogodišnjeg sna. Upravo zato organizatori svake godine organiziraju ekskluzivne Meet & Greet susrete s izvođačima, omogućujući najvjernijim obožavateljima da upoznaju svoje glazbene idole.

Jedan od njih bio je i Slaven iz Kanade, koji je imao priliku upoznati Armina van Buurena.

"Upoznati Armina van Buurena bilo je ostvarenje sna. Slušam njegovu glazbu više od 13 godina i upravo je on izvođač koji me uveo u svijet elektroničke glazbe. Najviše me oduševilo koliko je prizeman, srdačan i opušten. Dok je potpisivao moju ULTRA Canada zastavu, znao sam da ću tu uspomenu nositi sa sobom cijeli život. Za mene je ovo najbolji glazbeni festival na svijetu, a Hrvatska je savršen dom za ULTRA Europe."

Rekordi, svjetske premijere i impresivna produkcija obilježili su ovogodišnje izdanje, no organizatori ističu kako najveća vrijednost ULTRA Europe i dalje ostaju ljudi koji joj se iz godine u godinu vraćaju. Upravo oni potvrđuju da je festival prerastao okvire glazbenog događaja i postao iskustvo koje povezuje ljude iz cijelog svijeta.

ULTRA Europe tako nastavlja graditi status jednog od najvažnijih svjetskih festivala elektroničke glazbe, a novo poglavlje svoje priče otvorit će ponovno u Splitu, od 9. do 11. srpnja 2027. godine.