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najveće izdanje festivala

Rekordna ULTRA! Split je plesao s 140.000 ljudi, organizatori odmah otkrili datum povratka

Piše showbuzz.hr, 17.07.2026 @ 13:05 Clubzone komentari
ULTRA Europe 2026 - 2 ULTRA Europe 2026 - 2 Foto: envy

Rekordan ULTRA Europe 2026 zaključio je najveće izdanje u povijesti - više od 140.000 posjetitelja, svjetske premijere, a bio je to i najsigurniji festival dosad.

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