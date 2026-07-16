NBA legenda ponovno je stigla u Hrvatsku: Zapalila je atmosferu pred tisućama fanova

NBA legenda Shaquille O'Neal oduševio je publiku na Umag Music Nightsu svojim prvim nastupom u Umagu kao DJ Diesel, potvrdivši da nakon košarkaške jednako uspješno gradi i glazbenu karijeru.

Peta večer Umag Music Nightsa u Dance Arenu dovela je jednog od najvećih sportaša svih vremena.

Shaquille O'Neal, koji posljednjih godina pod umjetničkim imenom DJ Diesel gradi uspješnu DJ karijeru, prvi je put nastupio u Umagu. Prije nego se popeo na pozornicu publiku je zabavljao njegov sin Myles O'Neal.

Ime koje je desetljećima bilo sinonim za NBA danas je jednako prepoznatljivo i na pozornicama najvećih svjetskih festivala. Nastupi Stevea Aokija i Skrillexa potaknuli su ga da hobi pretvori u novu profesionalnu karijeru, a danas nastupa na većini vodećih svjetskih festivala.

Nakon završetka teniskog programa Dance Arena ispunila se publikom koja je s velikim iščekivanjem dočekala njegov izlazak na pozornicu. Energičnim setom u kojem su se izmjenjivali EDM, bass i trap zvuk DJ Diesel donio je u Umag atmosferu velikih svjetskih festivala po kojoj je posljednjih godina postao prepoznatljiv.

Ovo nije njegov prvi nastup u Hrvatskoj. Posljednjih desetak godina O'Neal je redoviti gost u Hrvatskoj, nastupajući na Krku, Zrću, Hvaru i brojnim drugim lokacijama diljem Lijepe naše, a u više navrata nije skrivao koliko uživa u ljepotama naše zemlje.

Nastup Shaquillea O'Neala još je jednom pokazao kako Umag Music Nights, uz vrhunski sportski program, okuplja i izvođače koji nastupaju na najvećim svjetskim glazbenim pozornicama.

Glazbeni program nastavlja se nastupom Prljavog kazališta, a od ostalih glazbenika stižu Fedde Le Grand, jedan od najpoznatijih svjetskih DJ-eva i autor brojnih klupskih hitova te DJ Dombresky, poznat po dinamičnim house i dance setovima kojima je nastupao na festivalima poput Coachelle i EDC Las Vegasa.