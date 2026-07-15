Spektakl u Areni: Kraftwerk donosi najveće hitove u Pulu

Spektakularna Multimedia turneja pionira elektroničke glazbe predstavit će se na našoj najljepšoj pozornici.

Kraftwerk, legende elektronične glazbe i po mnogima jedan od najutjecajnijih bendova svih vremena, na svojoj su svjetskoj MultiMedia turneji, u sklopu koje 28. srpnja 2026. dolaze i u pulsku Arenu.

Turneju su otvorili u Japanu, nastupima u azijskim metropolama poput Tokija, Hong Konga i Seula, nastavili kroz svibanj i lipanj po Velikoj Britaniji – uključujući tri koncerta u čuvenoj londonskoj dvorani Royal Albert Hall – a srpanj su rezervirali za probrane europske nastupe, među kojima je i onaj u Hrvatskoj kojim zatvaraju ljetnu seriju koncerata.

Na ekskluzivnom sjedećem koncertu u pulskoj Areni Kraftwerk će kroz gotovo dva sata predstaviti retrospektivu svog rada i karijere koja traje više od pet desetljeća, a uključivat će sve njezine najpoznatije momente poput "The Model", "Computer Love", "Autobahn", „Tour De France“, "Boing Boom Tschak", "Radioactivity" i mnoge druge. Kultni njemački glazbenici u povijesni amfiteatar donose fuziju koncerta i umjetnosti, zbog čega se njihovi nastupi opisuju kao pravi "Gesamtkunstwerk" – potpuno umjetničko djelo.

Turneja dolazi u trenutku kad je bend objavio i obljetničko izdanje albuma "Radio-activity", povodom njegove 50. obljetnice. Peti album grupe istraživao je teme komunikacije preko radija i radioaktivnosti, bio je eksperimentalniji od prethodnika, a donio je i singl "Radioactivity" – prvi nastao s klasičnom Kraftwerk postavom vokala, sintisajzera i elektroničkih perkusija.

Uz najavu koncerta, ovog ljeta na hrvatskom je jeziku izašla i knjiga "Kraftwerk: Glazba budućnosti – Made in Germany", novo izdanje nakladničke kuće Rockmark. Autor, britanski profesor germanistike i istraživač popularne kulture Uwe Schütte, u knjizi Kraftwerk ne promatra samo kao bend, već kao kulturni fenomen, umjetnički projekt i multimedijalni koncept koji je spojio glazbu, dizajn, tehnologiju i performans.

Na više od dvjesto stranica Schütte vodi čitatelja kroz nastanak kultnih albuma poput "Autobahn" i "The Man-Machine", razvoj privatnog studija Kling Klang, koncept "Industrijske narodne glazbe" te utjecaj koji je bend ostavio na generacije glazbenika – od synth-popa i hip-hopa do detroitskog techna.

Knjiga istražuje i povezanost Kraftwerka s umjetničkim pokretima poput Bauhausa i Fluxusa, a posebnu pažnju posvećuje albumu "Computer World" iz 1981. godine, za koji autor tvrdi da je s nevjerojatnom preciznošću predvidio digitalnu stvarnost u kojoj danas živimo.

Kraftwerk je kao multimedijalni projekt nastao 1970. godine, kada su Ralf Hütter i Florian Schneider u njemačkom Düsseldorfu postavili Kling Klang Studio. Do sredine sedamdesetih grupa je postala međunarodno poznata zbog svog revolucionarnog zvuka, a otad drži kultni status zahvaljujući stalnom eksperimentiranju s robotikom i tehničkim inovacijama. Njihova futuristička vizija glazbe stvorila je, kako to mnogi opisuju, soundtrack za 21. stoljeće.

Nastupi uživo oslikavaju uvjerenje Ralfa Hüttera i cijelog tima o uzajamnom doprinosu strojeva i ljudi. Svojim kompozicijama, inovativnim tehnikama i sintetičkim glasovima Kraftwerk je utjecao na mnoštvo žanrova, od electra i hip-hopa do techna i synth popa, dok su albumi poput "Autobahn", "Trans-Europe Express", "The Man-Machine" i "Computer World" bend upisali u glazbenu povijest.

Kraftwerkovom doprinosu svijetu glazbe svjedoči i Grammy za životno djelo, 2021. godine grupa je uvrštena u Rock & Roll Hall of Fame, a album "3-D The Catalogue" iz 2017. osvojio je Grammyja.

Ulaznice, po cijeni od 58 do 94 eura ovisno o sektoru unutar Arene, u prodaji su u sustavima Eventim i Core Event.