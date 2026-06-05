Sljeme će ove subote odzvanjati poznatim hitovima i jednom posebnom premijerom

Coolins će ove subote u Kućici Sljeme održati akustični koncert na kojem će, uz poznate domaće hitove i svoje pjesme, premijerno izvesti novi singl "Bez tebe ne ide".

Svi putevi ove subote vode prema Sljemenu gdje će glazbenik Coolins održati poseban akustični koncert u omiljenoj Kućici Sljeme. Nastup počinje u 13 sati, a publiku očekuje opušteno glazbeno druženje ispunjeno emocijama, poznatim hitovima i autorskim pjesmama.

U pratnji gitarista, Coolins će izvesti niz domaćih glazbenih uspješnica koje publika rado sluša i pjeva, ali će predstaviti i svoj autorski rad kroz singlove "Pusti me" i potpuno novu pjesmu "Bez tebe ne ide". Upravo će ova pjesma sutra prvi put biti izvedena pred publikom, što koncertu daje dodatnu posebnost.

Poznat po iskrenom pristupu glazbi i neposrednoj komunikaciji s publikom, Coolins najavljuje koncert ispunjen pozitivnom energijom i trenucima koji se pamte.

"Sljeme uvijek ima posebnu čar. Veselim se nastupu u prekrasnom ambijentu Kućice Sljeme i susretu sa svima koji vole dobru glazbu. Pripremili smo repertoar za pjevanje, druženje i uživanje, a posebno me raduje što ćemo zajedno premijerno podijeliti pjesmu 'Bez tebe ne ide'", poručuje Coolins uoči koncerta.

Spoj prirode, ugodne atmosfere i akustične glazbe uživo idealan je recept za subotnje poslijepodne, a organizatori pozivaju sve izletnike, planinare, ljubitelje domaće glazbe i dobre zabave da im se pridruže.

Ako tražite razlog za odlazak na Sljeme ove subote, Coolinsov koncert u Kućici Sljeme svakako je jedan od njih. Od poznatih domaćih hitova do premijere nove autorske pjesme, publiku očekuje iskren glazbeni doživljaj u kojem će svatko pronaći nešto za sebe.

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