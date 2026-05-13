Kultni zagrebački bend i nakon 33 godine pomiče granice: ''Glazba se danas konzumira potpuno drugačije''

U intervjuu za naš portal, frontmen Mayalesa Petar Beluhan govorio je o remix albumu "Odd Pop vol. 1", suradnji s producentom Filipom Majdakom i novom glazbenom poglavlju koje bend otvara singlom “Jel’ te zove na ples”.

Od svojih samih početaka, zagrebački bend Mayales izdvojio se kao izrazito autorski i eksperimentalno orijentiran projekt koji se ne uklapa u klasične obrasce domaće pop-rock scene. Petar Beluhan i Vlado Mirčeta osnovali su ga davne 1993. godine, a njihova glazba može se raspoznati po bogatim aranžmanima, neočekivanim žanrovskim spojevima i specifičnoj poetskoj lirici.

Dosad su objavili pet studijskih izdanja, a upravo je posljednji album "Boutique Pop vol. 1" prošao kroz zanimljivu transformaciju. Članovi benda ujedinili su se s mladim producentom Filipom Majdakom koji je remiksirao sve pjesme i dao im sasvim novo ruho. Povodom izlaska posebnog izdanja albuma pod nazivom "Odd Pop vol. 1", portal Showbuzz.hr je dobio priliku razgovarati s Petrom Beluhanom kako bismo vidjeli kako je došlo do ove suradnje.

Mayales - 4 Foto: Aquarius Records PR

"To je relativno uobičajena praksa, osobito u pop-u, da kada se neki album pokaže prihvaćen kod publike naknadno objaviš album s remiksevima istih tih pjesama. U našem slučaju radi se o jednom producentu, fantastičnom Filipu Majdaku, aka Odd, koji s nama surađuje od prvog remiksa", poručio je Beluhan.

Majdak je kroz svoj producentski rad surađivao s brojnim imenima hrvatske scene, a Beluhan je imao samo riječi hvale za njega.

"Već s prvim remiksom pokazao nam je da smo u dobrim rukama, i zapravo nas 'navukao' na svoje iščitavanje naših pjesama. Bilo kakav izazov i strepnja nestala je odmah na početku suradnje, štoviše bio nam je veliki kompliment da se Odd želi baviti i ostatkom albuma", otkrio je frontmen Mayalesa.

Mayales - 3 Foto: Aquarius Records PR

Mayales već godinama uspješno spaja pop, elektroniku i art estetiku. Smatra li da remiks album danas može publici produžiti život jednog izdanja na drugačiji način nego prije?

"To je zapravo stara praksa, koja ne samo da udovoljava jednoj potpuno drugačijoj klupskoj sceni, onoj plesnoj, elektronskoj, već i radijskom programu koji voli drugačija iščitavanja poznatih pjesmama – što sve zajedno pomaže produljiti život izvornoj pjesmi."

U sklopu projekta Zagrebački kvartovi kulture stanovnici četvrti Dugave, Jakuševec i Travno imali su priliku slušati nastup Mayalesa u Parku Dugave. Širenje kulturnog sadržaja izvan centra Zagreba za Beluhana je dobra stvar.

"Ideja je zasigurno dobra, osobito ako privlači interes – a sad je očigledno da privlači, jer svi su ti događaji privukli veliki broj ljudi, pa tako i tijekom našeg nastupa u Dugavama, što ćemo još jako dugo pamtiti obzirom da se stvorila neka sjajna atmosfera i nevjerojatna reakcija publike svih uzrasta. Nadam se samo da nismo bili previše bučni", poručio je pjevač, dodajući kako smatra da ovakvi prijekti mogu promijeniti percepciju kulture i glazbenih događaja kod publika koja rjeđe odlazi na koncerte i festivale: "Upravo tako. Sigurno je da sve to skupa proširuje interese za kulturu, a to nam je u ovom trenutku svima nasušno potrebno. "

Pogledaji ovo Celebrity Nakon velike bure stigla isprika: Izraelci povukli spornu objavu o lelekicama

Iako su više od tri desetljeća na sceni, Mayales nismo imali priliku gledati na pozornicama festivala.

"Bojim se da festivali istiskuju klasične klupske i dvoranske nastupe, što nije dobro – pa ipak bolje je i to nego ništa. Tim više što su produkcijski uvjeti na festivalima svake godine sve bolji", kazao je Beluhan, čiji je bend nedavno imao zanimljivu suradnju - onu s Edom Maajkom.

Kako je došlo do te suradnje?

"Kao što bude sa svakim našim gostom, a njih je doista nemali broj u svih ovih 33 godine postojanja, tako je i s Edom bilo iznimno uzbudljivo, jer on je naprosto neopisivo zabavan, kreativan, k tome i veliki profesionalac. Znali smo da želimo repera koji je spreman izaći iz strogih hip-hop okvira, i gdje ćeš boljeg od Ede. Stvarno je sjajno 'legao'. Svi smo se jako ugodno iznenadili kako je sve skupa na kraju ispalo. Edo je digao pjesmu na više razina. Hvala mu još jednom", nahvalio je Beluhan Edu Maajku.

Kroz proteklih nekoliko godina Mayales je podržao projekte Nacionalnog dana albuma i Dana prodavaonica ploča, koji i dalje u prvi plan stavljaju koncepte albuma i vinila.

"Meni osobno, kao predstavniku 'stare škole' i strastvenom kolekcionaru glazbe, fizička izdanja znače jako mnogo, još više format albuma – koji kao takav polagano odumire, bojim se. Ali svako vrijeme nosi neki svoj novi sustav vrijednosti pa se pokušavam ne opirati previše. Nadam se da u tome i uspijevam", poručuje Beluhan, koji smatra da ljubitelj glazbe uz albume se može upoznati s autorima: "Ako se mene pita albumska cjelina je neminovnost za bolje i dublje upoznavanje s autorom. Međutim, svjedočimo da se danas glazba rapidno drugačije konzumira i doživljava. Prisutnije je nego ikada, a istovremeno manje važna i sadržajna. Meni se čini da to nije dobro, ali tko sam ja da sudim. "

Nakon "Boutique Pop vol. 1" i "Odd Pop vol. 1", fanove Mayalesa očekuje i drugi dio albuma, a pjesma "Jel’ te zove na ples" otvara novo diskografsko poglavlje i priču: "Vrlo smo uzbuđeni po tom pitanju, i iznimno aktivni – osim koncertne aktivnosti koja će ovoga ljeta biti puno intenzivnije nego ikad. Jako smo sretni zbog svega toga."

Pogledaji ovo Celebrity Evo zašto su ruke Demi Moore bile glavna tema razgovora u Francuskoj!

Pogledaji ovo Celebrity Baby Lasagna ekskluzivno za Dnevnik Nove TV: "Svi možemo biti ponosni na Lelek"