Tajči za Dnevnik Nove TV progovorila o emocijama koje osjeća pri svakom dolasku u Hrvatsku!

Tatjana Cameron Tajči u razgovoru za Dnevnik Nove TV progovorila je o emocijama koje je vežu uz Hrvatsku otkrila i koliko joj znači nastup na obilježavanju 35. obljetnice postrojavanja Zbora narodne garde.

U Zagrebu je obilježena 35. obljetnica postrojavanja Zbora narodne garde, jednog od najvažnijih trenutaka moderne hrvatske povijesti. Tim povodom organiziran je bogat program, a večer će završila velikim koncertom na kojem su nastupila brojna poznata domaća glazbena imena.

Atmosferu s događanja uživo za Dnevnik Nove TV pratila je reporterka Sara Duvnjak, koja je razgovarala i s Tatjanom Cameron Tajči.

Tatjana Cameron Tajči Foto: Dnevnik Nove TV

Za glazbenicu ovakvi domoljubni događaji nisu strani. Ljudi je često povezuju s jednim posebnim vremenom i optimizmom.

"Hvala puno, to mi puno znači, večeras pjevam "Suzu za zagorske brege", to je meni jedna od najljepših domoljubnih pjesma, veselim se. Otpjevat ću je s krasnim Ante Gelom, ma cijela je ekipa divna. Jako se veselim."

Pjevačica je simbol jedne generacije, ali i novije generacije znaju za nju i njezine pjesme.

"A mislim da su to bezvremenske pjesme, s dobrom energijom, optimistične su i pozitivne, lijepo je i da je nove generacije vole. Nije mi čudno, dobre su pjesme."

Za kraj je usporedila Zagreb danas i onaj prije 35 godina.

"Pa ja sam baš otišla prije 34 godine, sjećam se da svaki puta kada dođem imam više reklama nego onda, bilo mi je isprva neobično, ali sam se navikla. Svaki puta kada dođem srce mi zatitra . Kad slijećemo pjevam si potiho "Vraćam se Zagrebe tebi..."

