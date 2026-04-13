Tko je bio otac Mate Rimca? Podrška sinu bila je ključna za veliki uspjeh

Obitelj Mate Rimca potvrdila je kako je njihov suprug i otac Ivan preminuo u 64. godini života.

Ivan Rimac, poduzetnik i otac hrvatskog poduzetnika Mate Rimca, preminuo je u 64. godini.

Kako prenosi DNEVNIK.hr, obitelj Rimac potvrdila je za Jutarnji list kako je preminuo u nedjelju u Samoboru te zamolila za privatnost u ovim trenucima.

Ivan Rimac Foto: Vlado Kos/Cropix

Ivan Rimac Foto: Vlado Kos/Cropix

Rimčevi su podrijetlom iz okolice Livna, a obitelj je dio života provela u inozemstvu. Uz Matu, imaju još dvoje djece – kćer Ivanu i sina Antonija. Upravo je Ivanova podrška bila ključna u Matinoj poslovnoj priči, pogotovo u njegovim počecima i razvoju tvrtke.

Kako je sam poručio u više navrata, Ivan je pomagao Mati sa savjetima i kontaktima te financijski, što mu je bilo ključno u ranim fazama razvoja kada nije bilo lako doći do investitora.

Pogledaji ovo Celebrity Više ne izgledaju ovako: Lelekice iznenadile velikom promjenom, kako vam se čini?

Prije dvije godine Ivan Rimac bio je osuđen na tri godine zatvora zbog izvlačenja novca iz Slavonije DI, tvrtke iz Slavonskog Broda koja se bavila preradom drva. Na izvršavanje kazne trebao se javiti 26. siječnja, nakon što mu je početkom godine odbijena molba za daljnjom odgodom izvršavanja kazne zatvora.

Mate Rimac Foto: Marko Todorov / CROPIX

Mate Rimac - 5 Foto: Marko Todorov / CROPIX

Mate Rimac - 1 Foto: Marko Prpic/Pixsell

Osim Ivana Mati je veliku podršku davala i majka Zdenka, koja je i sama osnovala nekoliko tvrtki povezanih s obitelji Rimac, a na društvenim mrežama nerijetko je dijelila fotografije obitelji. O njoj se puno pisalo 2021. godine, kada se na Matinoj svadbi pojavila u zlatnoj haljini, čime je prikupila pohvale na račun mladolikog izgleda.

Za razliku od Mate, njegovi brat sestra Antonio i Ivana godinama vješto izbjegavaju kamere, a o njihovim privatnim životima ne zna se ništa. Prošle godine Antonio se našao u središtu pozornosti kada mu je iz jednog hotela za pse nestao toy pudl Teddy. Pas je pronađen nedugo nakon što je nudio 5000 eura za informacije, no nije otkrio detalje.

Više o njegovim roditeljima pročitajte OVDJE.

Rimac se prije dvije godine razveo od Katarine Lovrić, a kako je izgledalo njihovo vjenčanje, pogledajte OVDJE.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Predivno! Pogledajte kakvo je iznenađenje zaokružilo posebnu večer zvijezde Kumova

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Pogledajte kako to izgleda kad se jedna Dalmatinka pretvori u Aleksandru Prijović!

Pogledaji ovo Celebrity Prpošni kadrovi mlade bogatašice u čipkastom izdanju skupili su milijune lajkova!

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate se Saške iz Najboljih godina? Oazu mira stvorila je u drvenoj kućici, daleko od gradske vreve