Više ne izgledaju ovako: Lelekice iznenadile velikom promjenom, kako vam se čini?

Naše predstavnice na ovogodišnjem Eurosongu Lelek nalazile su se u Amsterdamu u sklopu promotivnih aktivnosti, tijekom kojih su zapjevale s dečkima iz grupe Lavina.

Grupa Lelek započela je svoj boravak u Amsterdamu nizom upečatljivih trenutaka u sklopu promotivnih aktivnosti uoči Eurosonga, a njezin nastup na predeurovizijskom koncertu Eurovision in Concert nije prošao nezapaženo.

Djevojke su na događanju ponovno privukle pozornost vizualnim identitetom – uz prepoznatljive haljine Nicolasa Diamanea s Dore, nosile su i duge plave perike koje su mnoge podsjetile na likove iz serija "Igra prijestolja" i "Zmajeva kuća", čime su dodatno naglasile dramatičnu estetiku pjesme "Andromeda", s kojom će predstavljati Hrvatsku na Eurosongu.

Međutim, ova promjena izazvala je oprečne reakcije.

"Bez perika, molim vas! Zadržite svoju prirodnu kosu!", "Volim ih, ali mrzim ove perike", "Dobra pjesma, ali ove perike su očaj", "Ne, neee perike, izgubi se autentičnost.... Ne znam čija je ideja.... Pliz, maknite perike. Nismo u Igri prijestolja", napisali su im pratitelji.

Atmosfera u Amsterdamu bila je i više nego prijateljska, a članice Leleka to su pokazale i spontanim glazbenim druženjima s drugim izvođačima.

U jednom videu zapjevale su "Andromedu" zajedno s članovima benda Lavina, koji predstavlja Srbiju, dok su u drugoj snimci udružile glasove s ukrajinskom predstavnicom Lelekom – stvarajući pravi eurovizijski "mini koncert" iza kulisa.

"12 bodova za Jugoslaviju!", "Daenerys Targaryen & Jon Snow", "Nije što ste naši, ali ovo su dvije najbolje pjesme ove godine", "Balkanska moć", napisali su im pratitelji ispod videa.

Ovakvi trenuci potvrđuju kako Eurosong nije samo natjecanje već i prostor povezivanja izvođača iz različitih zemalja, a lelekice su se već sada uspjele istaknuti ne samo pjesmom već i energijom i karizmom koju donose na eurovizijsku pozornicu.

Iduća postaja je London, gdje se 19. travnja održava London Eurovision Party.

Djevojke će nastupati kao treće u prvom polufinalu Eurosonga, a cijeli raspored pogledajte OVDJE.

Uoči puta djevojke su dale intervju za Dnevnik Nove TV, koji možete pogledati OVDJE.

