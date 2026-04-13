Otkriveno tko će nastupiti za Praznik rada na Maksimiru, reakcije su podijeljene

Zagreb se i ove godine sprema za tradicionalno obilježavanje Praznika rada u Maksimiru, a Grad je već otkrio dio glazbenog programa koji je izazvao podijeljene reakcije građana.

Uvod u proslavu dat će Orkestar ZET-a, nakon čega će na pozornicu stati Šlageristi, Pavel i Silente. Vrhunac večeri rezerviran je za Vesnu Pisarović, koja će nastupiti kao glavna zvijezda programa.

"Vesna Pisarović, glazbena zvijezda ovogodišnje proslave Praznika rada u Zagrebu, nastupit će 1. svibnja na velikoj pozornici i svojim hitovima, koje svi znamo i volimo, zabavljati prisutne!", stoji u najavi organizatora.

Dodaju i kako će se koncert održati u sklopu cjelodnevnog programa u Maksimiru, uz tradicionalnu podjelu prvomajskog graha i štrukli.

Organizatori su najavili da će detalji kompletnog programa biti objavljeni u nadolazećim tjednima.

Objava je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama. Dok su neki oduševljeni izborom izvođača, drugi nisu skrivali nezadovoljstvo.

"Top, Vesna ima dobre pjesme", "Bit će super", "Napokon nešto što valja", pisali su zadovoljni građani.

No, bilo je i onih manje impresioniranih: "Još jedan događaj na koji ne idem", poručio je jedan komentator, dok je drugi ironično dodao: "Bravo, tako će se manje graha pojesti."

