Pamtite ju kao buntovnicu iz "Pune kuće", ali znate li u kojoj je seriji ostvarila najveći uspjeh?

Marla Sokoloff, koju publika pamti kao Giju iz Pune kuće, danas uspješno usklađuje glumačku karijeru s obiteljskim životom sa suprugom i njihove tri kćeri.

Ljubitelji serija iz 90-ih dobro pamte Marlu Sokoloff, glumicu koja je utjelovila buntovnu Giju Mahan u kultnoj seriji "Puna kuća" (Full House).

Iako je mnogi upravo po toj ulozi pamte, njezina karijera obuhvaća desetke televizijskih i filmskih projekata, a malo je poznato da je zamalo dobila jednu od najpoznatijih televizijskih uloga tog desetljeća – Topangu Lawrence u seriji "Dječak upoznaje svijet" (Boy Meets World).

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Marla Sokoloff - 5 Foto: YouTube Screenshot

Marla Sokoloff - 7 Foto: YouTube Screenshot

Rođena je 19. prosinca 1980. u San Franciscu kao Marla Lynne Sokoloff. Otac Howard bio je podijatar, a majka Cindi, koja je kasnije postala njezina menadžerica, radila je kao ugostiteljica. Obitelj je židovskog podrijetla, s korijenima u Rusiji i Njemačkoj. Nakon preseljenja u Los Angeles pohađala je prestižnu Los Angeles County High School for the Arts, gdje je studirala glumu i glazbu.

Pred kamerama se našla već s 12 godina, a prve televizijske uloge ostvarila je početkom 90-ih. Ubrzo je dobila ulogu Gije Mahan u seriji "Puna kuća", problematične prijateljice Stephanie Tanner, koja je s vremenom postala jedan od omiljenih sporednih likova. Toliko je ostala povezana s tom ulogom da ju je ponovno odigrala i u nastavku serije, "Fuller House".

Marla Sokoloff - 2 Foto: YouTube Screenshot

Marla Sokoloff - 5 Foto: Profimedia

Jedna od najvećih zanimljivosti iz njezine karijere jest da je prvotno bila odabrana za ulogu Topange Lawrence u seriji "Dječak upoznaje svijet". Snimila je čak i nekoliko scena, no producenti su se na kraju predomislili te je uloga pripala Danielle Fishel, koja je zahvaljujući Topangi postala jedna od najvećih tinejdžerskih zvijezda 90-ih.

Iako je publika pamti po "Punoj kući", najveći profesionalni uspjeh ostvarila je u odvjetničkoj seriji "Pravda za sve" (The Practice), gdje je od 1998. do 2004. glumila simpatičnu recepcionarku Lucy Hatcher. Upravo joj je ta uloga donijela najveću prepoznatljivost među odraslom publikom.

Marla Sokoloff - 6 Foto: YouTube Screenshot

Marla Sokoloff - 4 Foto: Profimedia

Tijekom karijere ostvarila je niz zapaženih gostujućih uloga. Obožavatelji "Prijatelja" pamte je kao Dinu Tribbiani, Joeyjevu mlađu sestru, dok se pojavila i u serijama "Kućanice" (Desperate Housewives), "Grey's Anatomy", "CSI: NY", "The Fosters", "Melissa & Joey" i mnogim drugima.

Osim televizije, glumila je u brojnim filmovima, među kojima se izdvajaju "The Baby-Sitters Club", "Whatever It Takes", "Dude, Where's My Car?", "Sugar & Spice", "The Climb", "Play the Game", a posljednjih godina pojavila se i u Netflixovu filmu "The Merry Gentlemen".

Marla Sokoloff - 3 Foto: Profimedia

Marla Sokoloff - 1 Foto: Profimedia

Marlina velika ljubav oduvijek je bila glazba. Bila je članica rock sastava Smittin', a kasnije je objavila i solo album "Grateful". Osim što svira gitaru, poznata je i kao velika kolekcionarka gitara.

Iako se danas rjeđe pojavljuje u velikim televizijskim projektima (zadnji je "Merry Gentleman" iz 2024.), Marla i dalje glumi, uglavnom u televizijskim filmovima i povremenim serijama. Istodobno je vrlo aktivna na društvenim mrežama, gdje često dijeli obiteljske trenutke.

Od 2009. godine u braku je s glazbenikom i skladateljem Alecom Purom, bubnjarom benda Deadsy. Zajedno imaju tri kćeri – Elliotte, Olive i Harper – a obitelj je danas u središtu njezina života. Prije supruga nekoliko je godina bila u vezi s glumcem Jamesom Francom, kojeg je upoznala na snimanju filma "Whatever It Takes".

Marla Sokoloff - 2 Foto: Profimedia

Iako nikada nije postala Topanga, Marla Sokoloff ostala je jedno od zaštitnih lica televizije 90-ih, a njezine uloge u "Punoj kući", "Pravdi za sve" i brojnim drugim serijama i danas bude nostalgiju kod gledatelja diljem svijeta.

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