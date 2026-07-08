Gledatelji mu nikad nisu oprostili odlazak iz hit-serije, no iza svega se krije neočekivana priča

John Francis Daley, kojeg publika najviše pamti kao Lancea Sweetsa iz serije Kosti, uspješnu je glumačku karijeru zamijenio jednako uspješnom karijerom scenarista i redatelja, potpisujući posljednjih godina neke od najvećih holivudskih filmskih hitova.

Mnogi ga pamte kao simpatičnog FBI-jeva psihologa Lancea Sweetsa iz hit-serije "Kosti" (Bones), no John Francis Daley posljednjih je godina ostvario jednako uspješnu, ako ne i uspješniju karijeru iza kamere.

Glumac, scenarist i redatelj danas je jedno od najcjenjenijih imena u Hollywoodu kada je riječ o pisanju i režiji komercijalnih hitova.

Rođen je 20. srpnja 1985. u Wheelingu u američkoj saveznoj državi Illinois, a odrastao je u Nyacku u New Yorku. Kreativnost mu je bila gotovo predodređena – otac R. F. Daley je glumac, dok je majka Nancy profesorica klavira i autorica mjuzikala. Po ocu je irskog katoličkog, a po majci židovskog podrijetla.

Još kao dječak pokazivao je interes za glumu i glazbu, a jedna od zanimljivosti iz djetinjstva jest da je u školskoj predstavi "Grease" glumio Dannyja Zuka, puno prije nego što je postao televizijska zvijezda.

John Francis Daley - 6 Foto: Profimedia

Prije televizijskih uloga nastupao je u nacionalnoj i međunarodnoj turneji rock-opere "The Who's Tommy", gdje je glumio mladog Tommyja. Upravo mu je to otvorilo vrata televizije.

Veliki proboj ostvario je 1999. godine u danas kultnoj seriji "Freaks and Geeks", u kojoj je utjelovio srednjoškolca Sama Weira. Iako je serija trajala samo jednu sezonu, s vremenom je stekla kultni status i lansirala karijere Jamesa Franca, Setha Rogena, Jasona Segela i Linde Cardellini.

John Francis Daley - 2 Foto: Profimedia

Kasnije se pojavio i u filmovima poput "Waiting...", "Kitchen Confidential" te u brojnim televizijskim projektima.

Najveću televizijsku popularnost donijela mu je uloga dr. Lancea Sweetsa u seriji "Kosti", kojoj se pridružio 2007. godine.

John Francis Daley - 4 Foto: Profimedia

U početku je trebao biti gostujući lik, no publika je toliko dobro prihvatila mladog psihologa da je ubrzo postao stalni član glumačke postave. Kao psiholog FBI-ja bio je svojevrsni posrednik između Bootha i Brennan te je humorom i emocionalnom inteligencijom postao jedan od najomiljenijih likova serije.

Njegova iznenadna smrt u prvoj epizodi desete sezone šokirala je gledatelje diljem svijeta.

Mnogi su tada mislili da je Daley odlučio napustiti seriju zbog drugih angažmana, no stvarnost je bila nešto drukčija.

John Francis Daley - 3 Foto: Profimedia

Glumac je zatražio privremenu pauzu kako bi režirao film "Vacation", koji je trebao biti njegov redateljski debi. Međutim, zbog odgode snimanja filma producenti "Kosti" zaključili su da bi njegovo povremeno vraćanje u seriju bilo nepraktično pa su donijeli tešku odluku – Lance Sweets bit će ubijen. Daley je kasnije priznao da se nadao kako će se moći vratiti u seriju nakon završetka snimanja filma.

Iako je mnogima ostao poznat kao glumac, upravo mu je odlazak iz "Kosti" otvorio vrata jedne sasvim nove karijere.

John Francis Daley - 1 Foto: Profimedia

Zajedno s dugogodišnjim suradnikom Jonathanom Goldsteinom napisao je scenarije za filmove "Horrible Bosses", "The Incredible Burt Wonderstone" i "Spider-Man: Homecoming", a zatim su zajedno režirali "Vacation", hvaljenu akcijsku komediju "Game Night" te fantastičnu avanturu "Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves", koja je postala jedan od najvećih kritičkih hitova 2023. godine.

Od 2016. godine u braku je sa scenaristicom i producenticom Corinne Kingsbury, autoricom serija "Fam" i "In the Dark". Par ima sina, a Daley privatni život uglavnom drži podalje od očiju javnosti. Osim glume i režije, bavi se i glazbom – svira klavijature i pjeva u bendu Dayplayer.

Do 2026. godine Daley je ostao ponajprije posvećen pisanju scenarija i režiji. Nakon uspjeha filma "Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves", nastavlja razvijati nove filmske projekte sa svojim dugogodišnjim kreativnim partnerom Jonathanom Goldsteinom te se smatra jednim od najtraženijih scenarista i redatelja komercijalnih hollywoodskih filmova. Povremeno se pojavljuje i kao glumac, no danas je njegov najveći doprinos industriji upravo iza kamere.

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