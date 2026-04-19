Arthur iz ''Peaky Blindersa'' potpuno je neprepoznatljiv na novim fotografijama

Glumac poznat po ulozi u kultnoj seriji ''Peaky Blinders'' iznenadio je obožavatelje potpuno drugačijim izgledom na nedavnom Comic Conu u Parizu.

Posjetitelji Comic Cona u Parizu ostali su iznenađeni kada se na događanju pojavio glumac poznat po ulozi Arthura u popularnoj seriji ''Peaky Blinders'', Paul Anderson.

Na najnovijim fotografijama izgleda gotovo neprepoznatljivo, a odmah je uočljivo da je svoju kosu ofarbao u plavu.

Obožavatelji su sve zabrinutiji zbog njegova krhkog izgleda nakon teške godine u kojoj je ostao bez uloge Arthura Shelbyja u filmskoj verziji serije "Peaky Blinders". Jedan njegov prijatelj priznao je da je bilo srceparajuće gledati ga kako se bori, piše Daily Mail.

Njegov se svijet počeo rušiti kada je 2023. godine policija u njegovu posjedu pronašla crack i amfetamine te lulu za konzumiranje droge.

Anderson je zatim pred sudom priznao posjedovanje droge, nakon što je uhvaćen s drogom u lokalnom pubu u Hampsteadu, sjeverozapadnom dijelu Londona. Prijavio ga je voditelj puba nakon što je iz invalidskog toaleta namirisao crack, a zatim je iz njega išetao i glumac. Pisalo se i da ga je policija pronašla u društvu mladića i 17-mjesečne bebe.

Kažnjen je novčanom kaznom od 1.345 funti, a kasnije je priznao i da ima dugove veće od 17.500 funti.

