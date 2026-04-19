Posrnula pop-zvijezda partijala na jahti povodom sinovog rođendana, o njoj se pisalo zbog raznih skandala

Nakon dramatičnih zdravstvenih problema koji su je nedavno doveli u bolnicu, Kerry Katona okrenula je novu stranicu i pokazala da ponovno uživa u životu i to na luksuznoj jahti slaveći veliki rođendan svog sina.

Kerry Katona ponovno je u središtu pažnje, ali ovaj put s razlogom za slavlje.

Bivša članica grupe Atomic Kitten obilježila je 18. rođendan svog sina Maxwella na luksuzan način, organiziravši sunčano obiteljsko druženje na privatnoj jahti.

Na fotografijama s odmora vidi se opuštena i nasmijana Kerry u društvu partnera Paola Margaglionea, s kojim je razmjenjivala nježnosti na palubi, dok je ostatak obitelji uživao u atmosferi i proslavi punoljetnosti.

Kerry je sinu rođendan čestitala i na Instagramu.

Kerry je za ovu prigodu odabrala upečatljiv, minijaturni bikini u kojem je ponosno pokazala svoje tetovaže i novu mršaviju figuru, šaljući jasnu poruku samopouzdanja i prihvaćanja vlastitog tijela. Izgubila je velik broj kilograma.

S novim partnerom fitness trenerom Paolom, koji je mlađi 12 godina, upoznala se na setu showa ''Celebs Go Dating'', a na društvenim mrežama ne skrivaju svoju ljubav.

Kao što je spomenuto, Kerry je vrhunac slave živjela dok je bila u Atomic Kittenu. No, brzo je sve pošlo krivo.

Nakon propadanja karijere, Kerry se 2020. godine našla u centru pažnje kada je počela dijeliti svoje ekskluzivne fotografije na platformi OnlyFans. Pjevačica je priznala kako je to radila jer si više nije mogla priuštiti plaćanje stanarine, a objavama na ovoj stranici navodno je zaradila i milijun funti.

Zbog financijskih problema u kojima se našla bila je prisiljena prodati dragocjeni vjenčani dar svog bivšeg supruga Briana McFaddena kako bi pokrila troškove stanarine.

Pjevačica iza sebe ima čak tri propala braka. S prvim suprugom Brianom McFaddenom dobila je kćeri Molly i Lilly-Sue, u braku s Markom Croftom dobila je kći Heidi i sina Maxwella dok s trećim suprugom kojeg je svojevremeno optužila za zlostavljanje, ima sina DJ-a.

2023. godine bila je zaručena za Ryana Mahoneyja, ali i ta je veza propala.

Osim skandaloznim životom, Kerry je naslovnice punila i odlascima pod nož.

