Prošlo je 15 godina od Igre prijestolja: Dječje zvijezde iz globalnog fenomena danas žive potpuno različite živote!

Dječje zvijezde Igre prijestolja 15 godina nakon premijere krenule su potpuno različitim putevima, od velikih karijera do povlačenja iz javnosti.

Prošlo je 15 godina otkako se Igra prijestolja premijerno počela prikazivati na HBO-u i ubrzo postala globalni fenomen. Serija je oborila rekorde gledanosti, osvojila čak 59 Emmyja i lansirala karijere brojnih glumaca.

Dok su mnogi tada bili tek djeca na početku karijere, danas su im se putevi potpuno razišli, od velikih holivudskih uloga do povlačenja iz javnosti.

Sophie Turner, koja je imala 13 godina kada je postala Sansa Stark, nastavila je graditi uspješnu karijeru i uskoro preuzima ulogu Lare Croft, dok se u privatnom životu razvela od Joea Jonasa, s kojim ima dvoje djece.

Maisie Williams, nezaboravna Arya Stark, nakon serije se suočila s krizom identiteta, a danas se bavi glumom, modom i tehnologijom te je pokrenula kreativnu platformu za mlade.

Sophie Turner i Maisie Williams (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Maisie Williams, Kit Harington, Sophia Turner, Isaac Hempstead Wright (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

Isaac Hempstead Wright, koji je glumio Brana, odlučio se za potpuno drukčiji put, posvetio se znanosti i završio studij neuroznanosti.

Isaac Hempstead Wright - 5 Foto: Profimedia

Isaac Hempstead Wright - 10 Foto: Profimedia

Jack Gleeson, poznat kao omraženi Joffrey, povukao se iz glume nakon serije kako bi studirao, no kasnije se vratio manjim projektima.

Jack Gleeson u ''Igri prijestolja'' - 1 Foto: Profimedia

Jack Gleeson - 10 Foto: Profimedia

Bella Ramsey, koja je glumila Lyannu Mormont, danas je velika zvijezda zahvaljujući seriji "The Last of Us" i nominacijama za Emmy.

Bella Ramsey Foto: Profimedia

Bella Ramsey Foto: Profimedia

Neki su ostali u industriji zabave, poput Lina Faciolija, koji glumi u seriji "Sex Education", dok su drugi krenuli neočekivanim putevima – Ben Hawkey otvorio je pekarnicu, a Art Parkinson radio je u obiteljskom kafiću.

Lino Facioli Foto: Profimedia

Lino Facioli Foto: Profimedia

Ben Hawkey Foto: Profimedia

Od Oscara i velikih uloga do potpuno drukčijih karijera, jasno je da su dječje zvijezde "Igre prijestolja" nakon serije krenule svaka svojim putem.

